Vincent Cassel sorprende en 'El Hormiguero' por su dominio del castellano: "Hablo 'portuñol'"

El Hormiguero recibió este miércoles a un invitado internacional, el actor francés Vincent Cassel, que presentó su nueva película, Los tres mosqueteros: D' Artagnan.

El filme se estrenará en cines el 14 de abril y en la película, Cassel da vida a Athos: "Siempre fue para mí un papel interesante porque es el mosquetero más dramático", comentó el intérprete.

Este viernes Vincent Cassel estrena en cines “Los tres mosqueteros: D’artagnan” #CasselEH pic.twitter.com/fatcxNFwrJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 12, 2023

El francés sorprendió a Pablo Motos y a sus espectadores por su gran dominio del castellano, ya que no necesitó los servicios de la traductora del programa de Antena 3: "He visto que no llevas pinganillo", le dijo el presentador.

En cambio, el valenciano sí que tuvo ciertas dificultades en pronunciar correctamente el nombre de invitado: "!Qué presión!". Como no lo consiguió, Cassel le dijo que simplemente le llamara Vicente.

Hoy en El Hormiguero, el actor francés, Vincent Cassel o ¡Vicente! #CasselEH pic.twitter.com/4Qa2QJ36nd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 12, 2023

El actor le explicó al presentador el motivo por el que dominaba el castellano: "Viví durante unos años en Brasil y hablo portugués. Como mezclo ambos idiomas, realmente es 'portuñol'", admitió el invitado.

Aunque en algún momento necesitó la ayuda de la traductora e, incluso, de la hormiga Barrancas que dominaba el francés, para seguir con la entrevista.

Tras ver el trailer, Motos le preguntó cómo había visto el trabajo del actor de doblaje español: "Hay veces que no me gusta, pero en esta ocasión sí, ha reflejado muy bien las conversaciones", comentó Cassel.