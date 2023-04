Así es por dentro 'Got Talent All Stars', la primera división del espectáculo y donde solo tienen cabida los que ya han triunfado

Un enorme hombre forzudo, debe medir dos metros y pesar 150 kilos de puro músculo, se acerca con el ceño fruncido a una pequeña bailarina que espera sentada sobre una caja negra de material de grabación. Cuando está a su altura le dice "BUH" y ella grita. Ambos se ríen. A su alrededor pululan una decena de niños asiáticos vestidos con kimonos, un cuadro flamenco de origen latino, un acróbata calentando, un par de artistas con pinta de contorsionista… y nadie habla el mismo idioma. Así es lo que no se ve de Got Talent All Stars, el programa que estrena Telecinco el sábado a las 22:00 h.

Es la primera vez que esta versión del popular concurso de talentos se produce fuera de EE UU tras su exitoso estreno en la NBC el pasado mes de enero. En esta edición se presentan los artistas que han conseguido llegar a la final o a la semifinal de otras ediciones de Got Talent por todo el mundo, es la principal diferencia con un Got Talent al uso.

De ahí esta torre de Babel en la que se convierte una grabación del formato, a la que 20minutos ha tenido acceso en exclusiva y que produce Fremantle España. Mario Briongos es el director de Entretenimiento de Fremantle Media. Él explica la diferencia entre los concursantes de la edición normal y la de estrellas.

"En Got Talent la gente se presenta buscando una oportunidad, buscando que les cambie la vida, al All Star viene gente a la que Got Talent ya les ha cambiado la vida, es gente ya profesional, que trabaja en los mejores espectáculos del mundo, que se han hecho famosos gracias a Got Talent y triunfan en Las Vegas, con sus espectáculos, por ejemplo".

¿Cómo se entiende la gente en ese guirigay de culturas y lenguas? Justo detrás del escenario, entre bambalinas, hay una figura imprescindible, la de la traductora simultánea. Ella, es una mujer, ve y escucha todo lo que pasa en el escenario y traduce en tiempo real, normalmente del inglés al español, todo lo que se dice. Los concursantes llevan un pinganillo por el que reciben el audio traducido de lo que el jurado dice, y éste, oye en el plató y en español lo que dicen los artistas.

No es la única profesional que trabaja en la sombra de entre las 200 personas que sacan adelante el programa. Estilistas, maquilladoras, peluqueras… ven el programa en tiempo real en una pantalla junto al plató, así ven si los jueces o alguno de los protagonistas necesita un retoque.

Un día de grabación de Got Talent All Stars empieza en realidad el día antes, cuando los 12 concursantes o grupos de artistas que actuarán al día siguiente ensayan sus números. Ya antes se ha hecho un trabajo de análisis de las actuaciones y de las necesidades de escena, iluminación o técnicas. "Hay gente de circo, de acrobacias que requieren mucha preparación, también algunos magos… y se preparan los tiros de cámara, la realización…", explica Briongos.

El trabajo del equipo de redacción y producción de Freemantle es "increíble". No solo es encontrar a los artistas por medio mundo y decenas de versiones de Got Talent, sino también traerlos, algo que es "un auténtico encaje de bolillos por los permisos y los visados" y por todos los materiales que hay que transportar desde otros países porque pertenecen a un número. A veces, grandes estructuras.

Got Talent All Stars se graba en un gran plató de los estudios Picasso de Mediaset, en Villaviciosa de Odón, a las afueras de Madrid. Se trata de un gran espacio de 1.400 metros cuadrados, donde se ha recreado un monumental teatro con platea, patio de butacas elevado y modernos palcos. El público va entrando poco a poco y llenando las gradas. Es en ese momento en el que un animador, habla con los asistentes por la megafonía: "No os reprimáis las emociones, si os sorprende, decid oh… pero sobre todo, pasadlo bien", les dice.

Cuando ya está todo el público sentado, llegan los miembros del jurado, Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide. Junto a ellos, un cuarto juez, que en cada gala será diferente. Ahí estarán Fernando Tejero, Leo Harlem, Jorge Blass, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y TheGrefg en la Gran Final. Junto a ellos estará como presentador Santi Millán.

En este All Stars no viene nadie que no tenga un gran nivel y a pesar de que por cada gala solo se clasifican dos artistas, "es un gusto no tener que decirle a alguien que viene con toda su ilusión que con la ilusión no basta", explica Risto Mejide.

Santi Millán, en el escenario de 'Got Talent All Stars', desde el acceso al mismo, con parte del equipo. JOSE GONZÁLEZ

El nivel de España (con artistas como La ventrílocua Celia Muñoz, o la cantante Cristina Ramos, ganadoras Got Talent, que luego han triunfado en otras ediciones internacionales) es altísimo. "Nos estamos dando cuenta de que en muchos casos le podemos comer la tostada a otros países", dice Mejide.

Edurne tiene una vertiente internacional, pues pasa mucho tiempo en el extranjero y puede dar una visión objetiva: "Cuando estoy en Manchester veo Got Talent, pero me quedo con Risto como juez, lo siento, Simon", dice bromeando sobre Simon Cowell, juez de la edición británica y creador de la franquicia.

"En Got Talent All Stars cada noche vemos cosas de lo más dispares y nunca sabes qué te va a emocionar", aporta Paula Echevarría. Al jurado se lo llevan a sus camerinos cuando hay un cambio de escenario que pudiera revelar el número que va a continuación. Así se mantiene el misterio.

Los cambios de escenario son vertiginosos. "Hemos hecho muchísimos años en Got Talent en directo las semifinales y en la final y ahí lo único que tienes para cambiar la escenografía es un vídeo de 2 minutos o una publicidad de 5. No hay tutía para decir 'espérate que no tengo montado esto'", explica Brihongos.