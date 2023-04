Un hombre de 81 años salta en paracaídas a 4000 metros de altura

Hacía más de 35 años desde que el hombre que pueden ver en el vídeo saltara desde un avión. Tony 'Spike' Milligan es un veterano militar y adicto a la adrenalina que no podía perderse este salto desde 4.000 metros de altura con 81 años.

Este sargento que ha estado de servicio en países como Libia, Indonesia Alemania no recibió el 'apto' después de las pruebas para el regimiento de paracaidistas debido a la mala visión: " Me hicieron pasar dos semanas infernales en el curso de paracaidismo y luego me dijeron que mi vista no era lo bastante buena", admite Spike.

Sin embargo, esto no ha impedido a este aficionado de los deportes extremos saltar hasta 61 veces en una empresa comercial donde conocía al hombre que dirigía el centro: "Cuando se abrieron las puertas del avión fue mágico y al saltar veía cómo me alejaba del avión... Fue una gran experiencia pero se acabó demasiado rápido".