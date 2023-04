Lady Di llegó a propinar un guantazo al príncipe Harry por un comentario racista

Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed es el título del nuevo libro que más está dando que hablar sobre la familia real británica. Escrito por el periodista Robert Jobson, sale a la venta a mediados de este mes de abril, pero por lo que se ha enseñado a la prensa por ahora no cabe duda de que puede ser un buen terremoto para algunos integrantes de Buckingham Palace.

O para los que se fueron. Porque entre las páginas que han salido a la luz en el Daily Mail se ha leído un extracto en el que Jobson, que se centra sobre todo en la figura de Carlos III de Inglaterra, cuya coronación es inminente, ofrece una perspectiva muy distinta de lo que se piensa comúnmente sobre el príncipe Harry.

Y es que a Jobson no le gustó en absoluto que el menor de los hijos del monarca, en su entrevista junto a Meghan Markle que concedieron a Oprah Winfrey, dejase caer que había alguien que hizo un comentario racista dentro de su familia y no negase rotundamente que fuese su padre.

"Va en contra de todo en lo que cree 'El Jefe' [El rey Carlos III], quien piensa que la diversidad es la fuerza de nuestra sociedad", asegura Jobson, molesto porque no olvida que su padre "tuvo que defender [al príncipe Harry] cuando se vio obligado a disculparse por disfrazarse con un uniforme nazi y cuando se grabó a sí mismo haciendo un comentario racista a un compañero oficial cadete de Sandhurst en Pakistán en 2009".

Y, sobre todo, por un momento hace años, cuando Lady Di estaba viva, en el que la princesa hubo de parar, utilizando para ello la violencia física, una actitud xenófoba de su pequeño, que tenía, según Jobson, unos ocho años.

Eran principios de los 90 y la princesa Diana llevó a ambos hijos, como regalo, en un característico autobús de dos pisos por Londres, en una visita organizada y supervisada por el inspector Ken Wharfe. El príncipe Harry, sin embargo, en lugar de disfrutar del paseo, se dedicó a imitar el marcado acento panyabí del conductor, de origen indio.

Aunque el conductor, como es lógico teniendo detrás a la familia real, se mostró relajado y no le hizo demasiado caso, una vez acabado el viaje y se habían bajado todos del bus, Lady Di le dio una bofetada al joven Harry, espetándole: "¡Nunca vuelvas a hacer eso!".

Además, le mandó como castigo escribirle una carta de disculpa al conductor, que se la daría al inspector Wharfe, quien según Jobson le confirmó lo sucedido años después.