Así era la relación de Sánchez Dragó con los cuatro hijos que tuvo con cuatro mujeres diferentes

El escritor Fernando Sánchez Dragó, que murió este lunes a los 86 años, vivió en su vida varios amores de los que nacieron sus cuatro hijos, cada uno de una madre diferente. Alejandro, de 62 años; Ayanta, de 54, que ha seguido sus pasos literarios; Aixa, de 41; y Akela, de tan solo 10.

Como se puede apreciar, la diferencia de edad entre ellos estás clara, lo que nunca le ha dado qué pensar al autor de El camino del corazón. De hecho, el año pasado afirmó en Twitter que "todos ellos son, en cierto modo, únicos, porque son de distintas madres y cada uno se lleva diez años o más con el siguiente".

La relación de Sánchez Dragó con las mujeres siempre ha sido muy peculiar, tirando más a compartir su tiempo con mucho más jóvenes que él. Sin embargo, no se solía manifestar sobre su papel como padre, hasta que su última mujer, la japonesa Naoko, le pidió tener un hijo.

Ayer, en el Encuentro Eleusino sobre Zoología Sagrada. Mi familia y otros animales (gatos, sobre todo). Akela y Ayanta tomaron la palabra. Los profesores Piñero y Hernández de la Fuente, y yo, también. Mi hijo pequeño leyó parte de su primer libro. Arrasó. Hoy seguimos. pic.twitter.com/dab7nKy7o7 — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 26, 2023

Tras su primera negativa, contó a la prensa: "Mejor otro que yo. Y ha sido el acto más generoso de mi vida. ¡Me venía ancho un hijo, no lo necesitaba! Pero soy 38 años mayor que Naoko: un día será viuda..., y merece el calor de un hijo".

Aunque anteriormente ya había tenido más hijos, la llegada de su hijo pequeño hizo que el escritor incluso contemplase la idea de suicidarse. "¡Mi vida libre ha terminado!", afirmaba. Sin embargo, luego siempre se ha mostrado muy cariñoso con el pequeño Akela: "Todo el mundo decía que a mi edad se me caería la baba, pues tengo que reconocer que tenían razón".

A sus 76 años, el literario escribió junto a su hija Ayanta Pacto de sangre. Vidas cruzadas, en el que daba más detalles de sus relaciones paternofiliares. A pesar de que ya tenía "la manada", Fernando afirmaba que con el cuarto hijo terminaba de "aprender la asignatura de la paternidad".

Cuatro hijos con cuatro mujeres

Sánchez Dragó se convirtió en padre por primera vez a los 20 años, en 1956, fruto de "un absurdo matrimonio contraído en la cárcel que no tardó mucho en deshacerse", cuando él se encontraba en prisión por sus escritos antifranquistas.

La llegada de ese niño, Alejandro, de Beatriz Salama, su primera mujer, fue indeseada: "Yo no deseé tener ese primer hijo y no compartí mi vida con él cuando era niño. No lo vi nacer. No estaba preparado".

Más tarde, en su aventura en Roma, el escritor conoció a la historiadora y filósofa Caterina Barilli, con quien tuvo a Ayanta, quien ha heredado su pasión por la escritura y está más en el foco mediático. En la presentación de uno de sus libros afirmó: "Podía llegar a ser muy divertido. Todos los recuerdos de mi infancia al lado de mi padre están ligados a situaciones que podrían parecer delirantes, pero que formaban parte de mi vida cotidiana. Ahora entiendo que fueron absolutamente pedagógicas".

Su tercera hija es Aixa, a quien tuvo con la francesa Martine Sáiz Pee y de la que pocos datos se conocen. Y hace tan solo diez años tuvo a su retoño más pequeño, a una edad ya avanzada. Sin embargo, en la actualidad mantenía una relación desde 2017 con la periodista Emma Nogueiro, que tenía 57 años menos que él.