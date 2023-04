Danna Ponce explica cómo quiere que sea su segundo parto: "Recuerdo el dolor del de Mía, y quiero que sea distinto"

Danna Ponce está más que ilusionada con la llegada de su segundo hijo. La que fuera participante de Pesadilla en el paraíso no ha duda en compartir con todos sus seguidores esta nueva etapa de su vida y, por ello, ha decidido responder a todas las preguntas de sus fans.

Pero no lo ha hecho sola. La influencer, junto a su novio, Xavi, se han puesto delante de la cámara para grabar un nuevo capítulo para su perfil de MTMAD donde ha hablado más sincera que nunca.

De esta manera, los futuros padres, han contado cómo quieren que sea su parto. Y es que, mientras que ella quiere tener a su pequeño en casa, Xavi asegura que es mucho más seguro tenerlo en el hospital "por si hay complicaciones". Estas mismas palabras cuenta con el apoyo de la madre de la joven.

Pero no solo eso. La influencer ya tiene una hija, Mía, por lo que sabe de qué habla en lo que a parir se refiere. Aunque, lo cierto es que no puede ocultar el nerviosismo de saber si será o no como la primera vez: "Recuerdo el dolor, y no quiero volver a sentirlo".

Además, Xavi Cortés ha asegurado que a él le gustaría grabar el nacimiento de su segundo hijo porque sería un "recuerdo muy bonito y poder verlo".

Otro detalle que han querido destacar ambos es que "no están viviendo el embarazo con miedo" y confían en que todo saldrá bien. "El único miedo es si se complica estando allí", ha querido decir Xavi. Según Danna: "Ya sé como es mi cuerpo, sé que soy fuerte".