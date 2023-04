Shakira emite un comunicado tras su marcha a Miami: "Mis hijos han vivido un año muy difícil, sufriendo una persecución sin tregua"

Shakira ha emitido un comunicado este lunes a través de sus redes sociales para pedir que se respete la intimidad de Milan y Sasha, sus hijos en común con Gerard Piqué, tras el goteo de informaciones que desde hace meses giran en torno a la ruptura entre la cantante y el exfutbolista.

"En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona", ha avanzado la intérprete colombiana.

El texto llega unos días después de confirmarse la marcha de la cantante a Miami junto con los pequeños, que también se enfrentan, al igual que sus padres, a una nueva fase de sus vidas: "Ahora que inician una nueva etapa pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad".

Shakira ha pedido que no se fotografíe a sus hijos en este tiempo, pues no es agradable. De esta manera, pide que la actitud hacia ellos sea lo "más humana posible, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras".

"Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece", ha zanjado la cantante.

La cantante dejó nuestro país el pasado 2 de abril, tal y como pudo apreciarse en las imágenes que la prensa captó en El Prat, en las que aparecía despidiéndose sonriente junto a sus hijos, que empezarán el curso escolar este martes, 11 de abril.

Piqué, que hace su vida con su actual pareja, Clara Chía, se despidió ese mismo fin de semana de sus hijos. Fue a las instalaciones del domicilio de la cantante y pasó tiempo con ellos.