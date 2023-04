Los vecinos de 200 pisos sociales de Vicálvaro conviven con el amianto sobre sus cabezas

Los vecinos de la calle Villablanca, en el distrito madrileño de Vicálvaro, llevan alzando la voz más de diez años. Reclaman a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid que quite la uralita que hay en los tejados y las bajantes de agua de los pisos sociales en los que viven. Estas 200 viviendas se levantaron a principios de los años 90 y, con el paso del tiempo, se ha deteriorado el amianto de los tejados y las bajantes de agua. Ahora, en días de lluvia, se filtra en las viviendas. Los residentes achacan a este hecho los más de 40 casos de cáncer que hay en la vía.

"No hay un estudio epidemiológico que diga que la causa de que tengamos cáncer sea el amianto, pero somos demasiados enfermos en un espacio tan reducido", cuenta Encarna, una vecina de la calle. Ella es una de las personas que tiene que acudir regularmente al médico para someterse a quimioterapia. "Mi caso no es genético. Es algo al azar, pero quién me dice a mí que no es por la uralita", comenta indignada.

Poco a poco la uralita se ha ido deteriorando y ahora tiene agujeros por los que se filtra el agua. Entrando en estos portales, se puede comprobar como las paredes del edificio tienen manchas que lo demuestran. "Yo vivo en un tercero y los días de lluvia fuerte se me inunda el salón", cuenta Pilar, una de las residentes de estos pisos. Algo similar le ocurre a Miguel, un hombre que llegó a tener que poner un cubo de agua en su cama porque el techo no paraba de gotear.

Una de las vecinas afectadas por las filtraciones del tejado de su edificio Bieito Álvarez

Los vecinos llevan años reclamando a la AVS para que los repare, ya que es la propietaria mayor al ser dueña del 85% de los pisos. Aseguran que en la última reunión, en mayo del año pasado, la Administración se comprometió a organizar una mancomunidad para costear la obra. Sin embargo, desde entonces no han tenido noticias. El cronómetro corre en su contra, puesto que en junio se acaba el plazo para solicitar una subvención que la Unión Europea ofrece para este tipo de actuaciones. Podrían llegar a costear la obra hasta en un 80%. No obstante, para ello necesitan presentar un proyecto que todavía no está redactado.

Sin embargo, desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid defienden que estas actuaciones no se podrán llevar a cabo hasta que todos los propietarios paguen su parte correspondiente. "El problema es que no todos están dispuestos a poner su cuota", aseguran fuentes del área.

Ayuda de los mediadores del Ayuntamiento

Durante todo este tiempo, los vecinos han contado con la ayuda de varios mediadores del Ayuntamiento de Madrid. Les han guiado en las medidas a tomar y las reclamaciones que debían realiza. Cartas a la AVS, escrito al Defensor del Pueblo, concentraciones... Sin embargo, todavía no han visto resultados. Por ello, estas trabajadoras municipales han comenzado una recogida de firmas para elevar a la Consejería y el Ministerio de Sanidad los más de 40 casos de cáncer que sufren. "Como vemos que en la AVS el problema se queda estancado, queremos ver si llevándolo a otras instituciones conseguimos más visibilidad", explica una de estas mediadoras.

Tanto los vecinos como los mediadores coinciden en que están en "una situación de abandono total". Por ello, piden a la AVS que tome cartas en el asunto y arregle los tejados y las bajantes. "Si el amianto todavía estuviese sellado el problema sería menor, pero la realidad es que se está filtrando con las humedades", explica Encarna, una de las vecinas afectadas.

Así están los tejados de las casas de la calle Villablanca Bieito Álvarez

Humedades, enfermedades de los vecinos y la IT

Encarna es propietaria de uno de estos pisos. También es una de las personas que acude al hospital para tratar su cáncer de ovarios. Cuenta que todos los propietarios han recibido una carta del Ayuntamiento informando de que este año deben que pasar la Inspección Técnica (IT). Sin embargo, esto se ha convertido en otro problema. "Los vecinos hemos hecho una solicitud y se la hemos mandado a la Comunidad de Madrid para que tomen la responsabilidad de pasarla", explica Encarna. Sin embargo, la única respuesta que han recibido por parte de la Comunidad es que no tienen conocimiento de este hecho. "No sabemos si finalmente la van a pasar o no", comenta Encarna.

La carta que los propietarios han recibido por parte del Ayuntamiento informando de que deben pasar la Inspección Técnica por haberse cumplido 30 de su construcción Bieito Álvarez

Esta mujer está cansada, igual que muchos otros vecinos, de llevar peleándose con la Administración durante tanto tiempo. Sin embargo, al haberse convertido en un problema de salud asegura que no va a "descansar" hasta conseguir resultados. Y es que en cada portal hay al menos dos personas enfermas de cáncer o tienen algún tipo de problema respiratorio.

En la misma situación se encuentra Pilar, que padece un linfoma. Es una de las inquilinas de estas viviendas sociales, pero los días de mucha lluvia se va a casa de su hija para evitar respirar la humedad mezclada con el amianto. "Mi hija no quiere que pase mucho tiempo respirando ese aire contaminado", explica. Su salón ha llegado a inundarse en varias ocasiones. Y es que al vivir en un tercer piso, el más pegado al tejado, los agujeros en las placas de uralita provocan que el agua llegue dentro de su casa.

Okupaciones en los pisos vacíos

A los problemas del amianto y el deterioro de la estructura de los edificios se suma el hecho de que hay varios pisos okupados. "Muchos de los que empezaron a vivir aquí hace 30 años ahora están en residencias o se han muerto", explica Pilar. Esto significa que algunas casas se han quedado vacías. A golpe de patada, diferentes personas han ido okupando las viviendas. "Hay portales en los que han roto todos los cristales y quitado algunos buzones", explica Pilar. Además, añade Encarna, "no pagan la comunidad y son muy incivilizados".

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Vivienda aseguran que no tienen muchas opciones de actuación ante esta situación. "Con la pandemia, se paralizaron muchos desahucios, por lo que los tiempos de espera ahora son ahora más largos", explican. "Lo único que nosotros podemos hacer es llevarlo por la vía judicial para que el juez dé el permiso pertinente", añade. Por tanto, hasta que esa autorización no llegue al Gobierno regional, los pisos okupados continuarán en la misma situación.