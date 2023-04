Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este lunes 10 de abril a los 86 años al sufrir un infarto en Soria, en el domicilio donde residía con su actual pareja. Quien ha dado la noticia ha sido el propio alcalde de Castilfrío de la Sierra, y los medios, como Sálvame, se ha hecho eco de la repentina noticia.

El programa de Telecinco ha mostrado el testimonio de Beatriz Salama, la exmujer del escritor. Pese a no encontrarse en un buen momento para atender a la tertulia, quien se separó del periodista hace unos años ha reaccionado a la triste noticia a través de una llamada telefónica.

"La verdad es que estoy en shock, estaba estupendo", ha expresado la exmujer del fallecido. Salama hacía entonces alusión a su pareja, la persona por la que dejó al escritor, y a su exmarido: "Se me han ido los dos en 15 meses".

"La vida es el ahora, y luego no sabes", ha declarado para la tertulia de Mediaset. "Me ha cuidado mucho desde que murió Antonio, ha estado muy pendiente de mí. Eso es lo que me queda a mí", ha expresado Beatriz Salama.