La imagen casual que los reyes Carlos III y Camilla han elegido para su coronación

Apenas queda un mes para que por fin se celebre la coronación de Carlos y Camilla como reyes el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Será un día que cambiará para siempre la historia de la monarquía británica y dará inicio a un nuevo capítulo tras la muerte de Isabel II.

En todos estos meses se han ido perfilando los detalles del evento y en las últimas horas se ha conocido cuál es la imagen que los futuros reyes han elegido para dicha fecha que, entre sus particularidades, es una imagen casual tomada el 23 de febrero en un acto de su agenda oficial.

Carlos III y Camilla fueron pillados mostrando su complicidad en una recepción con escritores, miembros de la comunidad literaria y representantes de organizaciones benéficas de alfabetización durante la celebración del segundo aniversario del club de lectura online creado por la reina consorte, The Reading Room.

El autor de la imagen es Chris Jackson, el fotógrafo real de Getty Images que acompaña a los Windsor desde hace más de dos décadas. El británico, que comenzó en el mundo de las fotos mientras estudiaba Psicología, ha trabajado en varias agencias desde las que ha visto todo tipo de acontecimientos de la Familia Real Británica.

Este fotógrafo ha ganado varios premios y ha recopilado muchas de sus instantáneas en libros como Modern Monarchy, Elizabeth II: A Queen for Our Time y Charles III: A King and His Queen.

Además, tiene otro vínculo con la Familia Real Británica. En 2017 se dio el 'sí, quiero' con Natasha Archer, la estilista y asistente personal de los príncipes de Gales y quien también fue condecorada con la Real Orden Victoriana. Se casaron en Château Rigaud, cerca de la ciudad francesa de Burdeos, el 29 de abril, mismo día pero seis años después que Guillermo y Kate Middleton.