Irlanda del Norte, la edad y un precedente: las razones de Joe Biden para no acudir a la coronación de Carlos III de Inglaterra

No ha sido el primer rechazo pero sí uno de los más sonados, dado que el resto eran sobre todo artistas, pero en este caso ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha declinado acudir el próximo 6 de mayo a la Coronación del rey Carlos III de Inglaterra en la abadía de Westminster, algo que no ha sentado nada bien en Reino Unido.

En previsión de ello, y para que la prensa británica no siga incidiendo en el desaire que supone la ausencia del mandamás norteamericano, desde la Casa Blanca se ha asegurado que pronto anunciarán qué comitiva de importantes personalidades serán los representantes de EE UU, y se espera que entre ellos esté la Primera Dama, Jill Biden, debido a una posible llamada de Joe a Carlos que se ha rumoreado.

Todo se precipitó después de la demanda desde Buckingham Palace a los invitados de un R.S.V.P., es decir, las siglas francesas de "Répondez s'il vous plaît" que aparece en las tarjetas de invitación y que en español suele ser S. R. C. (Se ruega contestación). Dame Karen Pierce, embajadora británica en EE UU, y otros asistentes sostuvieron conversaciones "cordiales y diplomáticas" con la Casa Blanca, sin éxito en la revocación de la decisión.

A ellos se les informó que Biden, que sí asistió al funeral de la reina Isabel II, tiene otros compromisos, pero haciendo hincapié en que su relación con el rey es "fuerte" y que tanto Londres como Washington deben minimizar el riesgo de que la gente crea que su "relación especial" no pasa por un buen momento.

Lo curioso no es solo que las raíces irlandesas de Joe Biden, quien se siente muy orgulloso de ellas, hayan podido tener algo que ver, sino que a sus 80 años planea viajar a Irlanda del Norte este mismo abril para celebrar el 25º aniversario del Acuerdo del Viernes Santo —el también conocido como Acuerdo de Belfast que puso fin al conflicto norirlandés y británico—, y se barrunta que quizá anuncie allí que se presenta a la reelección en la carrera presidencial de 2024, a pesar de que la edad es precisamente uno de sus mayores impedimentos.

Incluso se está hablando ya de una posible reunión entre Biden y Carlos III en su visita de un día y medio el 10 y 11 de abril. Una fuente cercana a las negociaciones incluso ha admitido que "todavía puede haber algunos esfuerzos en marcha para ver si se puede persuadir a Biden para que asista a la Coronación".

Otra fuente ha afirmado que no se han tomado decisiones finales y que aún están "técnicamente en juego", si bien la Casa Blanca ha informado a los representantes de que Biden tiene la intención de enviar una delegación, algo que no es de por sí inusual: ya a la coronación de la reina Isabel II no asistió el entonces 34º presidente Dwight D. Eisenhower, sino que envió George C. Marshall, jefe de estado mayor del Ejército, y a Earl Warren, gobernador de California.

El resumen lo ha dado el político británico, aunque nacido en Estados Unidos, Tobias Ellwood: "Si bien esperamos que se invite a Joe Biden, no existe un protocolo histórico por el que un presidente de EE UU tenga que asistir a una coronación. No hay que darle tanta importancia a cualquier ausencia. Estados Unidos tendrá sus representantes y será el presidente quien elija a quien enviar".