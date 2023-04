El Rey Carlos, el mediador del Reino Unido 

Es a menudo considerado poco carismático y poco cercano, sobre todo en comparación con su exmujer, la princesa Diana o su hijo Guillermo, el Príncipe de Gales. Sin embargo, a unas semanas de su coronación, el rey Carlos III de Inglaterra está dando muestras de que podría ser un mediador hábil para reparar las tensas relaciones entre el Reino Unido y sus vecinos europeos.

Las visitas de Estado del nuevo monarca al extranjero empezaron con una salida en falso, cuando su llegada a Francia se anuló por las manifestaciones en el país galo. Pareciera que para compensar, los alemanes dieron a Carlos una recepción calurosa. En Hamburgo, a pesar de la lluvia, cientos de alemanes le recibieron en la calle. El periódico de Berlin BZ describió al a menudo poco espontáneo monarca como "El Rey Cool".

Hubo alemanes que dijeron que les cae bien por sus principios ecologistas, incluyendo la diputada del Partido Verde, Renate Künast, que le aplaudió como "un rey verde".

Durante tres días, Carlos y Camilla visitaron ejemplos de la cooperación alemana-británica, incluyendo el primer batallón de ingenieros formado de los dos países desde hace dos siglos. Los reyes destacaron la unidad de Alemania y el Reino Unido en su apoyo de Ucrania contra la invasión de Rusia, un respaldo importante para el canciller Olaf Scholz.

El rey, con muchas conexiones familiares a Alemania, hablaba mucho de la reconciliación de los dos países desde la Segunda Guerra Mundial, visitando un monumento de Hamburgo que conmemora el rescate liderado por los británicos de miles de niños judíos, salvándoles de los nazis. Además, reconoció a los muchos alemanes muertos por las bombas de los Aliados en ciudades como Hamburgo y Dresde, dejando una corona floral en el Monumento de San Nikolai y dando un paso más en este sentido que su madre, según el corresponsal de The Guardian Philip Oltermann.

La revista Focus juzgó la visita cómo exitosa. "Después de este desempeño divertido, cariñoso y encantador, muchos pueden preguntarse si un rey así nos beneficiaría", escribió Ulrich Reitz.

La reina Camilla conoció al ilustrador alemán Axel Scheffler, quien le ayudó a dibujar su famosa creación, el Gruffalo. Uno de los ilustradores más famosos del reino de Carlos, Scheffler ha sido también una voz muy critica del Brexit después de vivir en el Reino Unido durante 35 años y se presentó delante de las cámaras con la reina con un broche de un búho de la campaña: "Dibujando a Europa Juntos, la UE".

Los alemanes sintieron animadversión hacía los británicos por el Brexit y consideraron que el ex primer ministro Boris Johnson fue incluso provocador y no cooperador con Alemania, cuenta el historiador y comentarista Simon Heffer en el periódico conservador The Telegraph. Dice también que alguien cercano al rey le contó que Carlos era consciente de la actitud de Johnson y que tanto él como su madre "han trabajado duro para mejorar las relaciones".

Durante un discurso al Bundestag, hablando un buen alemán, con pequeñas partes en inglés, Carlos no mencionó explícitamente al Brexit, pero sí habló de cultura compartida, de negocios entre los dos países, de los Beatles y Kraftwerk, de cómicos y bromas compartidas, de las rivalidades de los dos países, dando el ejemplo de la Eurocopa femenina del año pasado. "Vino, habló, inspiró", concluyó el tabloide alemán Der Bild.

Por su puesto, buena parte de la visita y de sus exitosos discursos fueron gracias a la sólida preparación de los funcionarios británicos y alemanes, de los consejeros de Buckingham Palace y del nuevo equipo en Downing Street, pero el plan de tender puentes con los aliados europeos va a requerir el aplomo y la serenidad de su mas alto embajador.