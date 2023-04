La tensa discusión entre el hermano de Adara Molinero e Ivana Icardi en el plató de 'Supervivientes': "Tienes pocas luces tú"

Aitor Molinero acudió al plato de Supervivientes: Conexión Honduras para defender a su hermana, Adara Molinero, una de las participantes de esta edición. En el espacio, se encontró con Ivana Icardi, con quien protagonizó una tensa discusión tras las críticas de esta a Adara.

La modelo y la concursante de la séptima edición de Gran Hermano VIP no mantienen una buena relación a raíz de la historia de amor de Icardi con Hugo Sierra, padre del hijo de Adara Molinero. Desde entonces, nunca se han llevado bien e incluso han sido las protagonistas de varios momentos tensos.

Este domingo, la argentina acudió al plato de Supervivientes como colaboradora. Durante el debate, Icardi se centró en ser tajantemente crítica con el paso de Adara por el programa, un hecho que no le hizo mucha gracia a Aitor, hermano de la concursante.

"Lo de Adara para mí siempre es provocador", empezó diciendo la modelo argentina, quien además, al ser preguntada por si esa siempre será su respuesta, contestó: "Vamos a ver cómo sigue el concurso", dejando entrever que quizás podría llegar a cambiar de opinión.

No obstante, Aitor está muy seguro de que la postura que tiene actualmente sobre hermana será siempre la misma y no ha creído sus palabras. "Nunca eres objetiva", replicó el joven ante el comentario de Icardi y fue entonces cuando se desató un fuerte debate entre ambos.

"Al igual que tu hermana no fue objetiva con mi concurso en el 2020", fue la respuesta de Ivana Icardi. "Tienes pocas luces tú", expresó el familiar de Adara. "Tu hermana es muy viva, las tiene todas encendidas (las luces) sobre todo en los realities", expuso contundentemente la ex de Hugo Sierra.

"Tu eres muy rastrera con ella, no eres nada objetiva", dijo Aitor Molinero, quien se mostraba visiblemente molesto. "¿Perdona? Yo soy objetiva con lo que veo. Adara está siempre en el medio, detrás de Asraf Beno y detrás de todo el mundo", declaró Ivana Icardi.

Justo en ese momento, Ion Aramendi, presentador del programa, sugirió al hermano de Adara Molinero que empleara otras expresiones en el plató. "Esas frases de 'no tienes luces' y todo eso, no me mola nada. No es algo que me apetezca escuchar aquí", expresó el periodista.

"Esta gente está acostumbrada siempre a sobrar a los demás", manifestó la argentina tras las declaraciones de Aramendi. "Tengo derecho a opinar igual que todo el mundo", zanjó la modelo. Aitor Molinero le dio la razón, sin embargo, quiso matizar que tiene derecho a expresar sus pensamientos siempre y cuando sea objetiva.