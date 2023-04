Lucía Sánchez ha respondido a las críticas de manera contundente. Tras mostrar cómo ha cambiado su físico tras dar a luz a la hija que tiene en común con Isaac Torres, no han sido pocos quienes han querido "debatir" sobre el cuerpo de la andaluza. Por ello, la influencer ha querido hacer un alegato sobre la belleza de cada cuerpo.

La que fuera participante de La isla de las tentaciones 3 ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece en ropa interior. En este, poco a poco, se va vistiendo, mirando fijamente a la cámara en todo momento: "Llevo mucho tiempo recibiendo críticas sobre mi cuerpo, así que aquí vengo a enseñaros la realidad, que es algo que no me avergüenza para nada".

En el pie del vídeo, la gaditana ha querido hacer una reflexión sobre cómo se ha comportado la gente con ella tras mostrar la evolución de su físico. Como así ha asegurado, actualmente está centrada en su trabajo y en su hija, por ello "tiene ojeras y no le está dedicando tiempo a su cuerpo".

"También tengo ojeras de no descansar bien, pero que no os engañen, no hay persona ni cuerpo perfecto y siento que en estos tiempos que corren las redes sociales están haciendo mucho daño con este tema", ha asegurado la influencer.

"¿Para subir una foto o hacer un vídeo hay que tener un cuerpo 10? ¿Cuál es el cuerpo 10? Pienso que cada persona y cada cuerpo es perfecto según los ojos que los miren", ha defendido la gaditana en su publicación. Finalmente, ha reflexionado sobre cómo le gustaría que la gente fuera en redes sociales: "Ojalá aprendamos a dar un buen ejemplo a las nuevas generaciones y les enseñemos a respetar a las personas dando igual como sean".

Ante las palabras de la joven madre, la bandeja de comentarios de la publicación se ha llenado de aplausos. Muchos de sus seguidores han celebrado las palabras de la influencer y agradecen que personalidades públicas como ella hagan un "buen uso de sus redes sociales".