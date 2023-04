¿Quién es Helio Roque? El 'tiktoker' que ha recibido fuertes críticas por sus palabras en el acto de Yolanda Díaz: "Haber peleado"

Yolanda Díaz contó con varios creadores de contenido en la presentación de su proyecto SUMAR. Entre ellos, Helio Roque, que se subió al escenario para hablar en defensa de los jóvenes, pero que acabó recibiendo cientos de críticas por quejarse de la actitud de los adultos.

En su discurso, ahora viral en redes sociales, negaba las acusaciones de que formaba parte de una "generación de cristal". "No queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar", declaró.

"O sea, que en otras generaciones se haya permitido abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones. Bueno, pues haber peleado. Aquí estamos para hacerlo", añadió Roque, creando una gran controversia.

Por eso, se ha disculpado en redes sociales, publicando un vídeo en todos sus perfiles. "He hecho unas declaraciones que no han estado muy bien expresadas y quería disculparme por ello, por el tema nervios", ha revelado: "Era la primera vez que participaba en algo de este estilo y lo he hecho mal".

"Me refería a que los problemas ahora mismo de nuestra generación se evidencian mucho más que en otras generaciones, no que no se haya luchado. Soy consciente de todas las luchas de generaciones anteriores", ha aclarado.

¿Quién es Helio Roque?

Extremeño de nacimiento, ahora estudia Periodismo y Comunicación en Móstoles, donde ha adquirido gran popularidad por sus vídeos comentando el sistema de transportes del Metro de Madrid.

Con tan solo 20 años, ya cuenta con más de 133.000 seguidores en TikTok y colabora a menudo con Madrid Secreto. A través de este contenido, ha sido muy crítico con algunas de las decisiones políticas tanto de Ayuso como de Almeida.

Además, fue uno de los influencers invitados por TikTok a crear contenido sobre el Benidorm Fest, ya que a menudo comparte también su pasión por Eurovisión en redes sociales.

En los últimos meses, por su faceta de periodista, también ha entrevistado a Ada Colau sobre el TRAM de Barcelona o a Ione Belarra sobre el estado de la política española.