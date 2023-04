La frase en clave que dice Kate Middleton a sus hijos para que se porten bien

El próximo 6 de mayo, Reino Unido se paralizará para la coronación del rey Carlos III, el primer evento de este tipo en 70 años. Se espera que junto al rey obtengan gran protagonismo tres de sus nietos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Los hijos de los príncipes de Gales ya han participado en actos de la vida real y tuvieron un destacado papel durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina el año pasado.

Aquel día, Louis, el más joven de los tres hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, que tenía solo cuatro años, mostró su carácter travieso. Las cámaras lo captaron sacándole la lengua a su madre, la princesa de Gales, y haciendo una serie de muecas.

Sin embargo, según un autor especializado en la familia real, Kate Middleton tiene una frase clave secreta que usa si cree que necesita calmar a sus hijos, y aparentemente funciona siempre.

El autor Tom Quinn escribe en su libro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up In The Royal Family: "Cuando el príncipe Louis se portó mal en el último Jubileo de Platino de la reina, por ejemplo, al sacarle la lengua a su madre, la reacción de Kate fue elogiada por los comentaristas".

"Aparentemente usó un código secreto para calmar a los niños, como lo hace en ocasiones: simplemente dice: 'Tomémonos un descanso'. Pero como explicó un ex miembro del personal, los niños saben que estas pocas palabras tienen mucho más peso de lo que imaginamos", dice Quinn.