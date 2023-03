Aguasantas rompe a llorar en 'Sálvame' al hablar del presunto veto de Raquel Bollo: "Ha intentado que yo no hable"

Sálvame fichó a Aguasantas Vilches a principios de mes para que comentara el transcurso de Manuel Cortés, su expareja, en Supervivientes. Este viernes, la tertuliana temporal ha contado algún detalle sobre "un posible chantaje" de Raquel Bollo, y los colaboradores han conseguido sacarle el nombre del pretendiente que habría compartido con su exsuegra.

La colaboradora esporádica ha contado por qué no dice todo lo que piensa de Manuel: "Todos sabemos que, de una forma u otra, me sigue ligando una vía con la familia". Por esta misma línea, ha asegurado que Raquel Bollo "ya la ha formado desde el principio"

"Raquel Bollo ha intentado que yo no hable", ha lanzado entonces Vilches. Ante la incredulidad del plató, María Patiño ha explicado que Aguasantas está saliendo con el padre de la hija de Alma Bollo, y que esto podría poner impedimentos en el régimen de visitas de la menor.

"Quiero añadir que, tenga o no tenga alianza con ella, siempre intentaría que yo no hablase", ha recalcado. Pese a no dar detalles, la colaboradora ha sido clara: "Ha puesto presión para que yo no hable". "Yo cuando empecé aquí, tuviera algo que ver con Raquel Bollo o no, a ella no le iba a sentar bien que yo viniera. El verano pasado amenazó con poner una demanda cuando yo aparecí aquí", ha relatado.

"Cuando aparecí el otro día por el concurso ella hizo una llamada para decir que ya habían pasado muchos años y no debería estar aquí", ha asegurado. No obstante, ha insistido en que no podía detallar por qué no decía todo lo que pensaba de Manuel Cortés.

Ante la presión de los colaboradores por saber si tiene problemas con su pareja por presión de Raquel Bollo, Aguasantas no ha respondido claramente. Por ello, Kiko Matamoros le ha señalado que lo que estaba contando "si es verdad, es gravísimo". "Tu obligación es decirlo públicamente por tu pareja", le ha dicho el colaborador.

Por estar "maniatada", tal y como ha señalado Patiño, Aguasantas ha roto a llorar. "No puedo hablar de esto porque no me pertenece", ha dicho entre lágrimas. "Me dan libertad de todo, pero hay temas en los que ni pincho ni corto y es mi decisión", ha expuesto.