Laura Escanes demuestra que Roma es "la mayor fan" de Álvaro de Luna

La admiración de Laura Escanes a su pareja, Álvaro de Luna, traspasa lo personal, pues han sido muchas las ocasiones en las que la influencer ha compartido su gusto por la música del cantante. Sin embargo, ella no es la única seguidora de sus canciones, ya que la pequeña Roma también las escucha encantada.

Así lo demostró la empresaria catalana en sus últimas stories de su perfil de Instagram, donde aparecía junto a su hija en el concierto que el cantante ofreció en la Sala Apolo de Barcelona.

"Me atrevería a decir que es tu mayor fan", escribió Escanes en su historia. La joven mencionó al músico en la publicación, en la que se apreciaba a madre e hija disfrutando en la actuación.

La influencer y el cantante confirmaron su relación el pasado 1 de enero publicando un vídeo donde aparecían felizmente enamorados. Hacía semanas que arrastraban los rumores sobre su posible noviazgo y, aunque ahora son inseparables, han querido ser prudentes a la hora de mostrar sus sentimientos públicamente.

"Cuando empezaron las preguntas, nos estábamos conociendo y no podíamos decir nada. Hay que respetar cuando alguien no quiere hablar o no quiere decir algo, porque cada uno decide sus tiempos y decide cuándo y de qué manera contar algo", contaba de Luna a ¡Hola!

Después de su ruptura con Risto Mejide, Escanes asegura que se siente muy feliz, algo que comparte con el músico, que también está muy ilusionado con la relación: "Se nos nota que estamos muy bien y eso nos produce una satisfacción increíble".