Álvaro de Luna, sobre su relación con Laura Escanes: "Hemos contado lo nuestro al tiempo y ritmo que hemos creído conveniente"

Álvaro de Luna está actualmente viviendo un muy buen momento tanto profesional como personal. En su carrera musical no para de crecer y prueba de ello son los últimos temas que ha sacado: Portarse mal y Todo contigo.

De ambas canciones ha hablado en una entrevista para la revista ¡Hola!. El cantante ha asegurado que su música no se la dedica "a nadie en especial" -ya que sus seguidores han atribuido a que la letra de Todo contigo podría ser en referencia a Laura Escanes-.

"Yo creo que las canciones se dedican a quienes las quieran recibir. Una vez que salen a la luz, cada uno elige a quien se la dedica y cómo se la dedica", apunta el artista, asegurando que él, como cantautor, habla de "vivencias, experiencias y sentimientos propios".

El sevillano también ha hablado sobre cómo hace para convivir con la fama: "Lo llevo de la manera más natural y normal posible, porque no me considero una estrella. Sigo quedando con la gente de siempre, sigo bajando al mismo bar a tomarme un café y paseo con total normalidad".

Poniendo esto en una balanza, comenta los pros y los contras de ser una persona conocida: "Lo mejor es que me ha dado la oportunidad de dedicarme a algo que me apasiona desde que era un crío y lo peor es que determinadas cosas privadas pasan a ser como de carácter público".

Sobre estas "cosas privadas", confiesa que se refiere a su relación con Laura Escanes. "Cuando empezaron las preguntas, nos estábamos conociendo y no podíamos decir nada. Hay que respetar cuando alguien no quiere hablar o no quiere decir algo, porque cada uno decide sus tiempos y decide cuándo y de qué manera contar algo", declara.

"Hemos contado lo nuestro como nos ha apetecido y al tiempo y ritmo que hemos creído conveniente. Creo que así es como salen bonitas las cosas", es la reflexión que hace sobre su relación con la influencer, la cual asegura que le aporta "estabilidad y felicidad". "Se nos nota que estamos muy bien y eso nos produce una satisfacción increíble", concluye.