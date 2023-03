Aitana reflexiona con Ibai Llanos sobre cómo lleva la persecución de los 'paparazzi': "​Por la noche pasaba miedo, te lo juro"

Ibai Llanos continúa codeándose con las estrellas más famosas. Tras Rosalía y Rauw Alejandro hace una semana, ahora ha entrevistado en su canal de YouTube a Aitana, la cual ha hablado de próximo álbum.

"Desde diciembre estoy más tranquila, haciendo el disco", ha revelado y ha añadido que ahora está "viajando más de lo normal". Aun así, aún no hay fecha para lanzarlo, pero "sale este año 100%".

De repente, a la triunfita le ha llegado un mensaje al móvil y, al mirarlo, ha dicho que era Juan, su profesor de la autoescuela. En ese momento, ha contado que, aunque llevaba tiempo intentando sacarse el carné, ahora se ha puesto en serio con tests y prácticas.

Pero, aprovechando el tema, Aitana ha recordado una anécdota que vivió con unos reporteros mientras ella iba conduciendo el coche junto a su profesor: "Me están siguiendo los paparazzi últimamente un montón, que está bien, no puedo hacer nada respecto a eso. Pero claro, voy a hacer prácticas con el coche y tengo a cuatro paparazzi detrás con sus coches siguiéndome, saltándose los semáforos. Pero yo no, ¿eh?".

"Mi profesor me dice 'vamos a tener que decirles que se vengan al examen, porque te estás malacostumbrado. Estás yendo como escoltada'", ha rememorado. Entonces, la intérprete de Vas a quedarte ha revelado que, con las imágenes que grabaron, empezaron a narrar que se le calaba el coche y que no podía sacarse el carné. "Pero era mi tercera práctica", ha asegurado.

Ibai Llanos ha alabado su gran educación con la prensa y ha imaginado cómo se tomaría él todo este revuelo mediático: "Si fuese tú, les hubiese mandado a tomar por el culo. Entiendo su trabajo, pero cuando excedes ciertos límites pierde todo el sentido".

"Yo no lo paso bien. Pero siento que no puedo no ser educada porque lo que tienen es un trabajo. Y no por hablarles peor o actuar de una forma distinta va a cambiar", ha reflexionado. "Hay momentos en los que no sé cómo gestionarlo. Pero entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, me meto en eso y me dejo llevar".

"Lo que me preocupa realmente es mi seguridad y la de la gente que tengo al lado, mi familia y todos", ha defendido y, después, ha contado lo que le pasó hace tres meses. "Estaban empezando a sacar fotos de mi casa, y ahí estaba empezando a pasarlo peor".

"La realidad es que es legal, esa es la putada, pueden hacerlo. Yo les pedí, como favor, que intentasen no sacar mi casa", ha revelado Aitana en su entrevista. "Por la noche pasaba miedo, te lo juro".

"Me gusta contar las cosas cuando me apetezca contarlas", ha asegurado la catalana, quizá refiriéndose a informaciones que se publican sobre ella, como su supuesta relación con Sebastián Yatra.

"A nivel personal lo llevarás mal, pero a nivel público me parece que lo haces muy bien", ha halagado Ibai Llanos. "Somos personas públicas y nos tenemos que aguantar. Tenemos un montonazo de privilegios y es lo que hay", ha contestado ella.