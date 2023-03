Rauw Alejandro y Rosalía conceden a Ibai su primera entrevista juntos: "Trabajar con ella es difícil, es intensa"

Rosalía y Rauw Alejandro han concedido este lunes su primera entrevista juntos y lo han hecho desde la cocina de Ibai Llanos. El motivo no es otro que el lanzamiento este viernes 24 de marzo de tres canciones en las que han trabajado mano a mano y que se pueden entender como "las fases del amor". "Una tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro", ha explicado la catalana.

La pareja, que se conoció hace ya cuatro años, ha explicado que la decisión de trabajar juntos se lleva cociendo desde 2022. "Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo", en palabras de Rosalía.

Con ella ha coincidido el puertorriqueño: "Es buen tiempo para conocer a alguien, para saber si es la persona correcta o no".

"Soy 100% más fluido que ella"

La pareja, que durante los 24 minutos que dura la entrevista se ha mostrado relajada y cómplice, ha explicado a Ibai cómo es trabajar con el otro. "[Rauw] tiene carácter", ha apuntado la joven de 30 años, "no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho".

Su frase ha despertado la carcajada del puertorriqueño: "100% soy más fluido que ella".

Preguntado sobre cómo es trabajar con Rosalía, el cantante ha sido tajante. "Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta".