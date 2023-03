De Sara Mesa a Álvaro Pombo: nueve libros sobre la familia para leer esta primavera

Decía Gabriel García Márquez que el material del que estaba hecha su escritura era la nostalgia. Teniendo en cuenta que nostalgia viene del griego nostos, que significa 'regreso a casa' (y es el subgénero en el que se inscribe la Odisea), está claro que la familia siempre ha sido uno de los grandes asuntos literarios.

Polémicas aparte –ahí está la sentencia de divorcio en la que la periodista Hélène Devynck se aseguró de incluir un epígrafe que obligaba a su exmarido Emmanuel Carrère a obtener su consentimiento para poder usarla en sus obras–, el hogar y sus moradores no dejan de inspirar.

La búsqueda de las raíces, el ajuste de cuentas, la expiación de la culpa son temas que remueven porque como la muerte son universales y están ligados a la vida. Como ya insinuaba Tolstói en su archicitado arranque de Ana Karenina, solo las familias infelices son interesantes, así que abundan los dramas.

"Ciertamente suelen recibir mayor atención novelesca, pero hay familias no tan desgraciadas en novelas recientes formidables como Justo antes del final, de Emiliano Monge o Un mundo huérfano, de Giuseppe Caputo. Todo depende de la mirada, y en estas novelas ambos autores iluminan zonas muy oscuras a través del retrato de familias razonablemente felices", opina Jose Hamad, editor de Sexto Piso.

Si en los 60, como denunció la psicoanalista Helene Deutsch, las madres no escribían sino que estaban escritas, hoy son ellas las que se retratan. "Al tomar las madres la palabra, abordan la maternidad con matices y podemos dejar atrás los estereotipos de la madre ideal y la madre canibalizadora, como ocurre en las obras recientes de Brenda Navarro, Katixa Agirre o Rachel Cusk", añade Hamad.

Lejos de decaer, la tendencia se asienta: a la vuelta de la esquina está la esperada próxima novela de Laura Ferrero (Los astronautas) o varios de los títulos que verán la luz a finales de año en Caballo de Troya. Mientras esperamos estas novedades, escogemos varios libros recientes para entender nuestro pasado y despertar la memoria.

1. 'Vengo de ese miedo'. Miguel Ángel Oeste. Tusquets.

Portada de 'Vengo de ese miedo'. TUSQUETS.

Es difícil que una narración que arranca con un rotundo "Quiero matar a mi padre" no enganche, sobre todo si la afirmación se consolida con un "desde que recuerdo, he fantaseado con las formas en que ponía fin a su vida". Durante toda la novela, el narrador –que en este caso sí se corresponde con el autor– justifica su instinto parricida. Sobran las razones: violencia doméstica, miedo, maltratos intrafamiliares, abusos… Un crudo libro de memorias que funciona como exorcismo y catarsis.

2. 'Las voces de Adriana'. Elvira Navarro. Random House.

Portada de 'Las voces de Adriana'. LITERATURA RANDOM HOUSE

La insatisfacción es uno de los temas de Las voces de Adriana, la novela de Elvira Navarro (Huelva, 1978) divida en tres partes que perfectamente podrían funcionar como relatos cortos. Matrimonios sin amor, cuyo fin es procrear; devaneos insatisfactorios surgidos al fragor de las apps de citas y mucha soledad y frustración. La protagonista, Adriana, cuida de su padre enfermo, y se enfrenta a los fantasmas del pasado en una casa en la que también sufrieron su madre y su abuela.

3. 'Gloria'. Andrés Felipe Solano. Sexto Piso.

Portada de 'Gloria'. SEXTO PISO

A pesar de los años que nos separan, de las diferencias culturales, nuestras juventudes a veces se parecen demasiado a la de nuestros padres. Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977) se asoma a los veinte años de su madre, al Nueva York de los 70, a las grandes esperanzas y a sus decepciones, a ese "futuro que nunca tomó forma" y que "pesa más que cualquier pasado", según cuenta la voz que narra esta historia.

4. 'La familia'. Sara Mesa. Anagrama.

Portada de 'La familia'. ANAGRAMA

En casi todas las familias existe un pacto para no abordar ciertos temas. Quizá una de las aseveraciones más llamativas de La familia, de Sara Mesa (Madrid, 1976), sea la que suelta un personaje llamado Padre, “En esta familia no hay secretos!”. Detrás de esa sencillez –la del título, la de la prosa límpida– se esconde una hondura capaz de hacernos reflexionar sobre la soledad, el miedo, el amor y la autoridad. Las dinámicas entre padres e hijos nos interpelan y la atmósfera inquietante nos atrapa desde esas primeras treinta páginas escritas en segunda persona (con lo difícil que es escribir en esa persona y que no quede impostado).

5. 'Lo que hay'. Sara Torres. Reservoir Books.

Portada de 'Lo que hay'. RESERVOIR BOOKS

Considerada uno de los mejores debuts del año, según varias publicaciones, ganadora del Premio Javier Morote a la mejor autora revelación, Lo que hay es un derechazo al corazón. La poeta Sara Torres (Gijón, 1991) reflexiona en esta novela sobre el duelo por la muerte de su madre y por una ruptura amorosa, acontecimientos que se entrelazan desde la primera página, "Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor". Como ya hizo Los apegos feroces (Vivian Gornick), la asturiana profundiza en el difícil equilibrio en la relación entre madre e hija, en la sororidad y el deseo.

6. 'Hijos del peligro'. Haster Larretxea. Candava.

'Portada de 'Hijos del peligro. CANDAYA

En este poemario, Hasier Larretxea (Arraioz, 1982) regresa a sus orígenes y exorciza heridas. El entorno rural donde pasó sus primeras dos décadas se vislumbra en versos que plantan cara al miedo, las habladurías y las injusticias, a la par que homenajean la lucha social del colectivo LGTBI+.

7. 'Yeguas exhaustas'. Bibiana Collado Cabrera. Pepitas de calabaza.

Portada de .Yegüas exhaustas'. PEPITAS DE CALABAZA

El debut narrativo de la poeta Bibiana Collado Cabrera (Borriana, 1985) retrata el paso del siglo XX al XXI y aborda la frustración de las promesas no cumplidas para una genealogía de mujeres trabajadoras. Porque entrar en el Olimpo de las universidades no garantiza una vida más digna. El relato de una genealogía de mujeres y una crítica sobre el averiado ascensor social.

8. 'Santander, 1936'. Álvaro Pombo. Anagrama.

Portada de 'Santander, 1936'. ANAGRAMA

Este relato de formación política y sentimental pone el foco en el choque entre un padre republicano y su hijo falangista de 19 años, a la par que refleja el círculo familiar: la madre que vive en Francia, el tío paterno monárquico, el servicio doméstico y muestra la atmósfera en el Santander de 1936. Con los audaces juegos conceptuales propios de Álvaro Pombo (Santander, 1939), una novela para disfrutar y aprender.

9. 'Leche condensada'. Aida González Rossi. Caballo de Troya.

Portada de 'Leche condensada'. CABALLO DE TROYA

Como ya hizo Elisa Victoria con Voz de vieja (Blackie Books), son varias las escritoras que se adentran en el fin de la infancia y que se interesan por las vicisitudes de esa época de la vida. Aida González Rossi (Santa Cruz de Tenerife, 1995) no duda en fusionar el lirismo con el lenguaje de las redes y la plasticidad de la oralidad para hablarnos de esa metamorfosis.