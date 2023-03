El santuario de animales de Frank Cuesta en Tailandia es más popular que nunca desde que invitó al youtuber YoSoyPlex a pasar una semana con él para conocer a las capibaras que cuida.

El éxito de la colaboración atrajo a más creadores de contenido que querían viajar hasta la casa del extenista. Algo que no le hizo ninguna gracia. Así lo ha vuelto a recordar en las últimas horas.

Tras la marcha de Plex, rechazó la petición de Kidi, streamer de IRL (In Real Life), y le dijo que, si quería venir, debía pagar y seguir sus normas. Una respuesta algo seca que Kidi aceptó porque, según confesó, llevaba dos años intentando que Frank Cuesta le respondiera en Twitter.

Sin problema. Para profesionales que quiere venir a grabar, son 2000euros por dia. Maximo 2 personas por equipo y maximo 4 horas de grabacion diarias DENTRO del santuario. Lo hacemos asi para que venga relamente el que este interesado en ayudar al santuario y no asi mismo. Abrazo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) March 10, 2023

Sin embargo, en una reciente entrevista, Kidi ha aprovechado para responder de nuevo públicamente a las palabras de Frank Cuesta. "Yo aproveché el momento porque pensé que estaba más receptivo", ha explicado.

Para los que piden contexto: la cosa esa dice esto de una eminencia, de un tío de los pies a la cabeza y de una persona que ha ayudado al putisimo planeta entero animal por puro resentimiento y ego “no se de donde” dañado, o eso pienso yo, en fin, vergüenza. pic.twitter.com/LKsQ6r6Fcm — Raúl Alarcón ~ 🖤 (@raulalarcon__) March 29, 2023

"No me sentó mal lo que me dijo", ha reconocido, pero ha asegurado que pensó en viajar hasta Tailandia para "soltarle los 4.000 euros a la cara y mear ahí": "Solo por la faltada que me pegó".

"Yo no le culpo a él, porque entiendo que era un mal contexto", ha añadido, generando todavía más enfrentamiento con Cuesta, que rápidamente ha reaccionado en su Twitter: "No, no vas a venir aquí, soltar 4.000 euros, mearte e irte. ¡Te lo aseguro!".

"De la experiencia con Plex (en la parte joven y educada) y Cristina Seguí (en la parte como yo), no habrá más invitaciones de momento", ha declarado también en sus redes sociales.

De de la experiencia con Plex (en la parte joven y educada) y Cristina Segui (en la parte como yo), no habra mas invitaciones de momento. Los animales respondieron muy relajados con ambos y vamos a hacer mas cosas juntos muy pronto. Me apetece mucho hacer el gilipollas con ellos — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) March 29, 2023

"Los animales respondieron muy relajados con ambos y vamos a hacer más cosas juntos muy pronto. Me apetece mucho hacer el gilipollas con ellos", ha comentado, demostrando la fuerte relación que ha establecido con ambos tras la visita.