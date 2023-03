Gema: "Busco en 'First Dates' a un mejor amigo que me atraiga y disfrutemos del sexo"

"Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, estoy contenta con lo que soy y con lo que he conseguido por fuera y por dentro", afirmó Gema en su presentación en First Dates este miércoles.

La vasca le comentó a Elsa Anka que "no he encontrado al hombre de mi vida, al hombre maravilloso que veo en las telenovelas turcas porque nunca acabo teniendo la que yo quiero".

Aficionada al buceo, al esquí, a la montaña… le confesó a la presentadora que "en el amor busco a un mejor amigo que me atraiga y disfrutemos del sexo, que no sea un novio padre".

Su cita fue Isaac: "Tengo una teoría sobre la sociedad actual, que solo pensamos en nosotros mismos y tenemos cero empatía, deberíamos no juzgar y ponernos en la piel de la otra persona", señaló el leridano.

Isaac y Gema, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más entrar, comentó que Gema tenía "unos ojos que flipas", pero ella se quedó un poco fría porque, pese a que encajaba en lo que buscaba... "tiene mucha barba y no es tan corpulento como esperaba".

Durante la cena hablaron de sus aficiones, y coincidieron en su amor por el deporte, sobre todo por el submarinismo, o que les encantaba la vida en el campo.

Al final, Isaac sí que quiso tener una segunda cita con Gema porque "me gustaría seguir conociéndola pese al handicap de la distancia". En cambio, ella prefirió no volver a quedar: "No es mi tipo físicamente".