Matías Roure se compadece de Cristo antes de su cita en 'First Dates': "Pobre hombre cuando entre..."

Lisa, de profesión, detective privado. Así se presentó la malagueña este martes en First Dates, donde acudió en busca del amor. "Soy una mujer muy curiosa también fuera del trabajo", afirmó.

Elsa Anka destacó que le parecía un trabajo muy interesante: "Investigo, sobre todo, infidelidades y el comportamiento de adolescentes cuando salen del colegio", explicó la detective.

"Me pongo mi chándal, no llevo maquillaje y voy con mis amigas caminando por la calle mientras vigilo el encargo que me ha hecho mi cliente", comentó.

"Eso es un poco peligroso a la hora de tener una relación...", señaló la presentadora. "Analizo a cada hombre con el que estoy y ya me sé todos los trucos", advirtió Lisa.

Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro, exclamó tras escucharla: "¡Pobre hombre cuando entre...!", refiriéndose a Cristo, la cita del día de Lisa.

El madrileño explicó que era monitor de camas elásticas: "Mi trabajo es que los chicos que van allí hagan el correcto uso de las instalaciones y que no se hagan daño", explicó.

Anka le pidió que se quedara quieto para que Lisa le pudiera 'pasar el escáner' para que viera si podía confiar en él o no. Pero Cristo no pudo quedarse quieto y realizó una pirueta: "Hay cosas que solo pasan una vez en la vida", afirmó porque Lisa se giró y no le vio.

Ya en la mesa, el madrileño le contó que trabajaba en un local de camas elásticas y que le encantaba porque también hacía parkour . A Lisa, en cambio, no le entusiasmó mucho.

"Eso no me parece que sea un trabajo fijo. Yo he estudiado y no me vale un chico que trabaje con niños y colchonetas", comentó la comensal sobre su pareja de la noche.

Según avanzó la cita, poco a poco la distancia se fue aumentando entre ambos, ya que coincidían en muy pocas cosas. Al final, mientras que Cristo sí que quiso una segunda cita, ella prefirió no volver a quedar.

"Me gustan mayores de 35 años y él, pese a que tiene 28, aparenta menos. Cuando tenga canas, a lo mejor sí quedamos", argumentó Lisa. El monitor, sorprendido, le dijo: "Me rechazas por estar bien".