Aitana, en 'El Hormiguero': "Tengo paparazzi escoltándome mientras doy clases prácticas de conducir"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Aitana Ocaña, que presentó en el programa de Antena 3 su nuevo single, Los Ángeles, que estará presente en su siguiente disco, Alpha.

Pablo Motos quiso saber cómo llevaba la invitada sus clases para el carnet de conducir, ya que comentó en su anterior visita que le estaba costando un poco sacárselo.

"Esta mañana he aprobado el examen teórico de conducir, estoy muy contenta. Me queda solo el práctico", comentó entre risas la cantante barcelonesa.

El presentador señaló: "Cuidado con ese porque el coche, una vez que lo automatizas y ya lo sabes todo, no te das ni cuenta, pero, al principio, está lleno de cosas".

Aitana Ocaña, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Ya he dado alguna clase práctica y me da mucha rabia cuando se me cala el coche. También me pone muy nerviosa porque si la gente que va paseando me reconoce, se pone a hacerme vídeos", comentó la artista.

También destacó que "me están siguiendo los paparazzi, parece que me escoltan mientras estoy dando las clases. Mi profesor que me estoy acostumbrando a tenerlos al lado y que me ayuden en la circulación".

"Tú puedes cambiar de carril porque lo que tienes al lado es un paparazzi que te cede el paso", concluyó Motos.