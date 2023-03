De la perdida del amor a problemas económicos: comienzan los rumores sobre el divorcio de Reese Witherspoon y Jim Toth

El 25 de noviembre, la actriz Reese Witherspoon anunció su divorcio con Jim Toth tras 12 años de matrimonio. Según contó a través de su comunicado, para ella el tiempo en pareja fue "maravilloso" y confían en poder "mirar hacia delante, con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo".

Ante la noticia, no han sido pocos los que han empezado a rumorear sobre el motivo detrás de su ruptura. Entre las posibles hipótesis, destaca la narrada por el medio Page Six. Según el medio: "No hubo ningún gran escándalo o drama, simplemente dos personas que esencialmente se convirtieron en copadres y realmente ya no tienen ningún sentimiento romántico el uno por el otro".

Por otra parte, otra fuente diferente compartida por el mismo medio asegura que "la pareja llevaría bastante tiempo separados". aunque no lo habían hecho oficial para poder seguir trabajando juntos.

Otras fuentes apuntan a la perdida de trabajo de Jim como la raíz de los problemas. "Dejar su puesto en CAA para unirse a Quibi fue una gran apuesta. En ese momento, Reese le preguntó a Jim si valía la pena el riesgo, pero él dijo que estaba listo para el desafío y se sentía seguro de que traería millones a casa", asegura Radar Online.

Por su parte, The Sun contactó con un supuesto amigo de la pareja, quien asegura que todo se trata de una "crisis de mediana edad": "Jim es el que ha cambiado mucho en los últimos años. Su personalidad, su actitud y toda su forma de ver la vida cambiaron cuando salió del negocio de las agencias y decidió que estaba cansado de ese mundo".

Por último, People junto a sus fuentes de confianza aseguran que "Reese está obviamente decepcionada y disgustada", porque "nunca se vio a sí misma divorciándose de nuevo".