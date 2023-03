Tamara Gorro, sobre Georgina Rodríguez: "El personaje que ha creado me parece vergonzoso"

El estreno de la segunda temporada de Soy Georgina ha dado de que hablar. Si bien algunos de los espectadores se han tomado con humor los trepidantes comentarios de Georgina Rodríguez, a otros les han parecido "desafortunados y fuera de lugar".

Tamara Gorro es una de las espectadoras que no comparte el guion que lleva la modelo en su docuserie. Fue en Y ahora Sonsóles donde la de Móstoles expresó su opinión ante las palabras de la pareja de Cristiano Ronaldo.

"De Georgina tengo dos opiniones. No soy amiga, no he ido a cenar con ella. Sí que he tenido contacto, la conozco, hemos hablado y puedo decir que es una mujer graciosa, educada, pero el personaje que Georgina se ha creado, y no lo digo con falta de respeto, me parece vergonzoso", apunta la colaboradora después de un vídeo que pusieron en el programa donde hablaban sobre el bolso más caro que se ha comprado la de Jaca.

"Dijo cada barbaridad. A la pobre le traicionaron los nervios. No puedes decir unas cosas y enseñar otras. No puedes decir: 'Yo a mis hijos les pongo vídeos de niños pobres' y después en un reality te gastas 30.000 euros en una tienda de chándales", sentencia Tamara Gorro con su declaración, que fue aplaudida por el público que se encontraba en plató.

Por último, la colaboradora tomaba la decisión de dejar de seguir a Georgina Rodríguez en las redes sociales: "No me aporta nada. No es la realidad".