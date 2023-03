Aragonès cree que el juicio a Serret es "una muestra más de una represión que continúa a pesar de los pasos dados"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acompañado a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, hasta las puertas del TSJC antes de que empezara su juicio por la organización del 1-O. En unas breves declaraciones, el presidente ha considerado que este juicio "es una muestra más de una represión que continúa, y que a pesar de los pasos que se han ido dando, todavía afecta a decenas de personas por su vinculación con el referéndum".

Para Aragonès, también demuestra que "hay unas consecuencias de un conflicto político que continúan muy vivas" y que, según él, tiene su base en el "rechazo" del Estado a que los catalanes puedan "decidir su futuro".

Por este motivo, el presidente ha aprovechado para "hacer un llamamiento a todas las partes, y especialmente al Estado, a abordar el fondo del conflicto y a acompañar y reconocer el derecho de los catalanes a decidir su futuro". "Esto solo se resolverá con todos los pasos de diálogo y negociación, pero sobre todo votando y decidiendo por parte de la ciudadanía", ha añadido. Después de "reconocer el compromiso y constancia" de la consellera, Aragonés ha mostrado su "alegría" por el retorno de la eurodiputada Clara Ponsatí, que siguió el mismo paso que Serret pero sin presentarse ante el Supremo.

Según Aragonès, la detención de Ponsatí "demuestra que la represión continúa". El presidente, sin embargo, no ha querido comparar las dos situaciones y estrategias de retorno. "No me encontrará nadie nunca intentando confrontar entre represaliados, todos merecen toda la solidaridad. Tenemos que seguir trabajando por la solución democrática del conflicto", ha dicho.

Junqueras defiende la vuelta "de todos los exiliados"

El exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que trabajan para la vuelta "de todos los exiliados, la libertad de todos los presos y el fin de cualquier forma de represión" tras el regreso a Cataluña de la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, y ha pedido actitud cooperativa al independentismo.

En declaraciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) antes del juicio a Serret, ha reclamado al conjunto del independentismo que trabajen con el Govern para poder celebrar un referéndum.

Este objetivo, según Junqueras, será más plausible si trabajan de forma conjunta y si hay "una actitud cooperativa que si se opta por un camino diferente".

Para Junqueras, el regreso a Catalunya de Ponsatí ha sido posible gracias a la reforma del Código Penal que ERC pactó con el PSOE: "Ella misma reconoció que el contexto había cambiado. Celebramos su vuelta. Hay que seguir trabajando para acabar con la represión y para crear las condiciones necesarias para un referéndum".

"Es una satisfacción saber que es la supresión del delito de sedición lo que ha permitido que Ponsatí vuelva, y quiero expresar mi solidaridad, mi consideración y amistad a una compañera con la que, junto a otros, compartimos Govern", ha añadido Junqueras, que ha insistido en que convocar un referéndum no es un delito y que no consta en el Código Penal.

Turull evita las críticas: "No es día de reproches"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha trasladado este miércoles todo su apoyo a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, juzgada hoy por el 1-O, y ha evitado entrar a valorar las críticas hacia ella por parte de la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí: "No es día de reproches".

En declaraciones a la prensa a las puertas del TSJC, Turull ha asegurado que los esfuerzos del independentismo deben ir orientados a "ir a la una" y no a "escampar" reproches entre estrategias diferenciadas: "El movimiento independentista no se puede permitir ni un minuto más de estar separado".

Sobre si JxCat comparte las palabras de Ponsatí, Turull ha dicho que "es infinitamente más" lo que los une que "algún matiz" que pueda "separarlos".

"Ningún ciudadano, ningún político ni ningún dirigente social debería estar ni un solo minuto inhabilitado, detenido, arrestado o en el exilio" por el 1-O, ha dicho Turull, ya que se trata de "un referéndum legítimo con todas las garantías democráticas".

Turull ha recordado que Serret formó parte del Govern encabezado por Carles Puigdemont que organizó el referéndum de autodeterminación del 1-O, a la par que ha hecho una apelación al conjunto del independentismo para ver cómo puede "fortalecerse" y "cómo se puede pasar a la acción".

Hasta las puertas del TSJC se han acercado numerosos dirigentes de JxCat, entre ellos su presidenta, Laura Borràs, el vicepresidente y portavoz, Josep Rius, o numerosos diputados en el Parlament, además del propio Turull.

Reguant: "La mejor solidaridad es seguir trabajando"

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha sostenido, después de acompañar a la consellera de Acció Exterior de la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que "la mejor solidaridad es seguir trabajando por la independencia". Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles ante el TSJC.

"Hay más de 4.000 personas represaliadas por ejercer sus derechos ante el Estado autoritario que persigue la disidencia", ha sostenido Reguant.

Asimismo, ha asegurado que el juicio a la consellera "vuelve a poner de relieve que la única solución posible es la amnistía y la autodeterminación".

"Hemos dicho siempre que expresamos y mostramos nuestra solidaridad con todas las personas represaliadas", ha concluido.