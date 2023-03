Sebastián Lletget, prometido de Becky G, entrará en un programa de salud mental tras ser acusado de infidelidad

"Como atleta, siempre he tratado de mantenerme al más alto nivel, reconociendo las bendiciones y privilegios de mi carrera", comienza diciendo en un comunicado Sebastián Lletget, que acaba ese primer párrafo asegurando que nada de esto podría haberlo hecho "sin el amor y el apoyo de Becky G", su prometida y la mujer a la que ha sido infiel.

De ahí, de hecho, el escrito en su Instagram. El futbolista afirma que "detrás de toda esta abundancia, hay una realidad" que ha ocultado a los que le rodean, por lo que ha estado luchando contra "un trauma personal y una ansiedad aguda que se han visto agravadas por negarlas, por el orgullo y por las malas decisiones".

Es una forma un tanto extraña de explicar cómo, menos de tres meses después de comprometerse con la conocida cantante de reguetón tras seis años de relación, ha sido infiel y ha tenido que reconocerlo tras una "extorsión" de la joven con la que tuvo el affaire. "En las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, hubo un lapso de 10 minutos en mi juicio cuyo resultado es un complot para extorsionarme", añade en el comunicado.

"Dado que esta persona no obtenía lo que quería, ahora lo ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales con más mentiras que verdades y con publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar ocultar nada ni poner en riesgo", ha dicho refiriéndose a la autora de éxitos como Sin pijama.

Es por ello que Sebastián Lletget, de 30 años, ha llegado a la conclusión de que "cualquiera de las acciones" que les "han llevado a este ahora no debieron haber sucedido desde un principio". "Sobrepasar los límites que jamás se debieron cruzar no solo me hace daño a mí sino a la gente que más quiero", afirma, para reconocer que sufre "graves problemas de ira y de salud mental que requieren constancia y tratamiento" si quiere ser "el hombre al que aspiro ser".

"Tengo que ser mejor", argumenta Lletget, que por ello agrega haberse comprometido "con un programa de bienestar mental para trabajar" en aquello de él mismo que con más urgencia necesita "una sanación profunda".

Tras añadir que "no puede seguir huyendo de sus demonios", escribe una larga disculpa a la Becky G, dirigiéndose a ella como "luz de mi vida y mi fuerza": "En lugar de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, herir y faltar al respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para ganarme de nuevo la confianza y el amor que mereces".

Becky G, que en un primer momento creyó a su pareja hasta que salió a la luz un vídeo que dejaba claro que la infidelidad era cierta, sigue sin pronunciarse sobre el asunto.