Un espectador de 'La Resistencia' afirma que le escondieron como público de 'El Hormiguero' en dos ocasiones "por feo"

En La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar +, nunca pierden la ocasión de hacer bromas sobre El Hormiguero, en Antena 3, lo que se ha convertido en todo un clásico. Así que cuando un espectador les contó que había sido apartado "por feo", en el programa de Pablo Motos inmediatamente fue compensado.

Antes de comenzar La Resistencia el cómico Sergio Bezos hace un monólogo en el que interactúa con el público y tras eso se elige por aclamación de los espectadores a uno de ellos para que se siente en una zona VIP, nada menos que una butaca que es una piscina de bolas.

En esta ocasión el elegido fue Alberto, que explicaba los porqués de ese honor. "Yo he ido dos veces de público a El Hormiguero y las dos veces que he ido me han puesto en las escaleras de público por feo", aseguraba.

"¿Pero que eligen donde ponen a la gente por guapos o feos?", preguntaba Broncano. "No sé si con todo el mundo, pero conmigo sí", decía Alberto.

"La primera vez fui con mi hermano, que somos parecidos. No estabamos los últimos de la cola, pero cuando íbamos a entrar nos dijeron que esperásemos. Nos quedamos los últimos y cuando entramos nos dijeron que sólo quedaba la escalera", explicaba Alberto. Cabe decir que la escalera no sale en pantalla durante El Hormiguero.

El feo del Hormiguero



De las cosas más faltosas que se han escuchado en este programa. Alberto, eres guapísimo. Te follo. pic.twitter.com/6cQaWWne9m — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 27, 2023

"La segunda vez fui con mi novia y a ella le dijeron, 'tú allí que se ve y tú allí, a las escaleras, que no se ve", aseguraba el espectador.

"Cuando he llegado y me han dicho que aquí iba detrás de la piscina de bolas he pensado 'ostrás, esta gente da igual cómo seas, te ponen donde te toque", decía contento el espectador.