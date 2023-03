Jordi Cruz, muy claro con Tamara Falcó sobre Íñigo Onieva: "Nunca me ha gustado"

El estreno de la 11ª edición de MasterChef contó con algunos invitados especiales que ya han pasado anteriormente por las cocinas más famosas de la televisión.

Este fue el caso de Tamara Falcó. La que fuera la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity se enfundó su chaquetilla y acudió al plató del programa para dar la bienvenida a los nuevos aspirantes.

En su visita al programa, la marquesa de Griñón habló de lo contenta que está tras su reconciliación con Íñigo Onieva, con quien se va a dar el 'sí, quiero' el próximo 8 de julio.

Parece que a Jordi no le gusta mucho Íñigo Onieva. 😅 #MasterChef



⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/c8GaOfqhKp — La 1 (@La1_tve) March 27, 2023

Esto no fue plato de buen gusto para Jordi Cruz. Y es que el chef no dudó en mostrar su opinión al respecto cuando la socialité habló de su futuro marido. "No sé qué decirte, nunca me ha gustado", expresó de manera tajante.

"Ha sido un aprendizaje. Yo he rezado mucho, él también. Yo sí que creo que la gente cambia. Se lo ha currado mucho", comentó la hija de Isabel Preysler, respuesta a la que catalán se mostraba incrédulo. "No me lo creo", fue la respuesta final de Jordi Cruz, que prefirió ser claro con ella antes que aplaudir una decisión que no comparte.