Jennifer Lopez y Ben Affleck, más enamorados que nunca: besos, caricias y 'te quieros' en su última aparición pública

Jennifer Lopez y Ben Affleck están más contentos que nunca, y así lo han demostrado en su última aparición pública. Y es que, tras los rumores que aseguraban que la pareja está viviendo un momento de tensión, ambos actores han querido acallar los comentarios derrochando amor.

Desde los memes que la propia JLO hizo a hacerse un tatuaje conjunto por San Valentín, no han sido pocas las muestras de pasión entre ambos. La más reciente de todas se vivió el 27 de marzo en el photocall de Air, el nuevo trabajo del actor.

Affleck presentó su nueva película en el Regency Village Theatre de Los Ángeles, y como no podría ser de otra manera, Jennifer no dudó en acompañarle. Allí, delante de las cámaras, la pareja se mostró más que cariñosa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck demostrando su amor. FilmMagic / GETTY

Mientras posaban para los medios de comunicación no se apartaron en ningún momento el uno del otro. Desde darse la mano a las miradas cómplices, las caricias y los besos, toda muestra de afecto fue poca.

El matrimonio acalla con esto todos los rumores que podrían quedar sobre su situación sentimental. Y es que la cantante no dejó de decirle "te quiero" a su esposo. Él, por su parte, no dejó de abrazarla, demostrando que sus sentimientos no se apagan después de 20 años conociéndose.

Jennifer Lopez y Ben Affleck demostrando su amor. FilmMagic / GETTY

Aunque, sin duda, el momento más emotivo fue cuando el actor le dedicó unas palabras a Jennifer: "Quiero decir que nada de esto hubiera sido posible sin el amor y el apoyo de mi mujer, quien significa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo. Te quiero dar las gracias. Te amo. Eres mi mundo. Eres fabulosa, asombrosa, maravillosa, buena, amable... Te amo".