El 'tiktoker' de la fase final de 'Masterchef 11' se lamenta durante la prueba: "Parece que hay un mundo caprichoso detrás de ti"

Luca Dazi es un conocido tiktoker que se hizo viral gracias a un vídeo donde su madre le regalaba un iPhone 14 tras aprobar un examen. El joven sorprendió por su participación en la fase final del casting de Masterchef 11 durante la noche de lunes.

Mientras que el jurado dejaba que los participantes terminasen sus platos y los emplataran, Samantha Vallejo-Nágera le preguntó a Luca sobre su vida. "Soy 'tiktoker' y también estudio Marketing y Publicidad", contestó él.

El joven llegó dando guerra. "Me gustaría dar clases de cocina, pero con humor", explicó. "Como Jordi Cruz", añadió Pepe Rodríguez señalando a su compañero. "Lo tuyo es un poco aburrido", respondió el aspirante provocando las risas del jurado.

Tras cocinar bacalao confitado con cebollada caramelizada y espárragos, llegó el momento de la decisión final. "¿Estás acostumbrado a que te digan que no?", preguntó Jordi. Luca respondió que no. "Pues te voy a decir que no, porque del no se aprende mucho", valoró Cruz.

Esto provocó las lágrimas del joven. "Parece que hay un mundo caprichoso detrás de ti, porque solo tienes un no y ya te pones a llorar", le regañó Pepe. Este, además, anunció que le valoraba con un sí, al igual que Samantha. Pasando así la prueba final.