Dos antiguos concursantes junior se encuentran en 'Masterchef 11': "Es la primera vez que aparecen candidatos junior"

Álex, finalista de MasterChef Junior 4, y Víctor, de la segunda edición del mismo programa, participaron en el casting final de MasterChef 11, emitido durante la noche del lunes. Ambos sorprendieron gratamente al jurado con su aparición.

"Es la primera vez que aparecen candidatos junior en la edición de adultos", anunció Pepe Rodríguez sorprendido. "El programa te deja marchado. A mí me dejó un recuerdo muy bonito y siempre he querido volver", explicó Víctor.

El joven aspirante no consiguió pasar la prueba. "No te voy a dar un no, te voy a dar un: lo siento", le dijo Pepe con mucha pena. Samantha coincidió con su compañero: "Espero que todos los jóvenes se inspiren por ti, me gusta mucho que estudies y trabajes".

Álex, sin embargo, sí que logró hacerse un hueco en la undécima edición. "El plato que has hecho... ¡Con qué narices y desparpajo!", exclamó Pepe. "Te vamos a exigir más que a nadie, pero te queremos aquí", continuó el chef.