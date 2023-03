Dulceida cuenta su "drama" al hacerse unas pruebas médicas: "Casi no salía sangre, mis venas son horribles"

Dulceida ha amanecido este lunes con un "drama" que ha querido compartir con todos sus seguidores. Y es que la influencer ha comenzado la semana con unas pruebas médicas.

"Me acabo de hacer un análisis. Casi no salía sangre, mis venas son horribles", apunta la creadora de contenido a través de sus historias de Instagram.

La de Badalona asegura que no se ha mareado mucho y que nada más terminar el análisis se ha tomado un café porque tenía que irse a "hacer una prueba de esfuerzo y correr veinte minutos en una cinta".

Dulceida después de sus análisis. DULCEIDA / INSTAGRAM

Para no asustar a sus seguidores, la creadora de los Premios Ídolo confiesa que es "una dramática" y que "no ha sido para tanto". "El médico me ha dicho que estoy como una rosa y mi padre me ha acompañado con un buen bocadillo de jamón", concluye en su perfil social.

Dulceida responde a los 'influencers' que no acudieron a los Premios Ídolo: "No está en mi mano, pero todos los eventos funcionan así"



Hace unas semanas que se celebró la segunda edición de los Premios Ídolo, evento creado por Dulceida y su equipo. Una ceremonia a la que varias influencers no acudieron debido a ciertos requisitos que había que cumplir para pasar por el photocall.

Teresa Bass o Rocío Osorno, entre otras creadoras de contenido, revelaron que habían rechazado dicha invitación. "No estoy de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado y para ir a disgusto, prefiero quedarme en casa", declaró Bass en su historia de Instagram.

Es por ello que la catalana quiso en salir en defensa de su evento. "Fueron dos horas de photocall, mil y pico de invitados, la gran mayoría creadores de contenidos. Por mí pasaría todo el mundo", ha explicado ahora Dulceida, que ha comentado que prefiere que "prevalezca el trabajo" a la polémica.

Se ha quejado de que es "la crítica fácil", porque ahora está de moda "el salseo". De igual manera, ha revelado que la alfombra roja se organizó al igual que se hace en todos los grandes eventos de España.

"De hecho, de mi agencia ha pasado muy poquita gente. Pasaron ciento y pico personas y con los nominados ya tienen la mitad. No está en mi mano, pero todos los eventos funcionan así", concluyó en su comunicado.