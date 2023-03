Luc Loren defiende a Adara en 'El programa de AR': "Entiendo su brote de agresividad y que saque las garras contra Arelys"

La convivencia entre los concursantes de Supervivientes se vuelve más complicada a medida que pasan los días en los Cayos Cochinos. Así, las broncas se han convertido en una constante con la comida como foco de discusión.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha contado en su Club Social con el influencer Luc Loren, encargado de defender a Jonan Wiergo en el plató del reality. El matinal de Telecinco ha comentado la discusión entre Adara y Arelys, que ya no esconden sus diferencias. La reina de los concursos destacaba que Arelys, encargada de repartir la comida entre los miembros del grupo, había "jugado" con su ración de arroz, dejando a Adara casi sin comida.

"Veo a Arelys un poco cínica. Es verdad que Adara, si ganara un poco en las formas, sería una tía de diez. Creo que hay veces que te sale esa agresividad que es totalmente inevitable cuando la situación es la que es: estás en la playa mala, dices que estás mal, que tienes hambre y que, por favor, no te rebajen la comida. Evidentemente, Arelys tenía la función de repartirla, pero lo hizo sin que ella estuviera delante. Entiendo que exista ese brote de agresividad y Adara saque las garras ante el cinismo de Arelys al darle la razón", ha señalado el influencer.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha destacado: "Arelys es una persona que no me despierta ninguna simpatía, pero creo que en este conflicto sí tiene razón porque a ella le encargan repartir la comida. Me parece que Adara es una señora agotadora que lo único que hace es protestar por protestar".

Luc Loren, sin embargo, ha defendido a la concursante madrileña apuntando que "en un concurso así, la comida es totalmente vital": "Estamos hablando de hidratos porque, además, ellos proponían comer un poco más de pescado -que qué pereza comer pescado para desayunar-, cuando lo que necesitan son la fuerza los hidratos. Yo entiendo que tu concurso depende de esa energía".

También Sandra Aladro se ha puesto de parte de Adara al señalar que "no está haciendo un concurso basado en las quejas": "Hablas de agresividad, pero yo lo que veo es desesperación porque no tiene fuerzas". Lecquio, ha destacado que esto era algo que estaba viviendo "todo el mundo" en la isla, mientras que Antonio Rossi ha dado la razón a Adara: "Es cierto que Arelys tiene más reservas".

"Es innegable. La comida es sagrada porque es lo único que tienen. Adara lo dice. Creo que es el grito de una superviviente que busca sobrevivir. Lo dice claramente", ha agregado Paloma García-Pelayo, a lo que Luc Loren ha recalcado que "no todo el mundo gestiona igual las emociones": "A veces parece que en este concurso solo importan las dolencias físicas o el cansancio, pero es que no todo el mundo sabe gestionar las emociones".

"Adara teatraliza un poco esas emociones", ha criticado, una vez más, Alessandro Lecquio, a lo que Ana Rosa Quintana ha apuntado que ve "de verdad" a Adara Molinero: "Muestra ese agobio y la angustia que tiene".