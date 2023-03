Gloria Camila asegura que la abuela de su novio se encuentra "bien pero asustadilla" después de ser secuestrada

Gloria Camila narró recientemente el que podría considerarse uno de sus mayores sustos. Y es que la abuela de su novio, David García, fue secuestrada en San Sebastián de los Reyes, Madrid, mientras visitaba a su familia.

La mujer, que reside en Galicia, fue atacada por tres hombres desconocidos. El grupo la subió a un coche a la fuerza, y después de robarle el móvil le obligaron a que les entregara 5000 euros. Cuando la mujer accedió a sus peticiones, la dejaron abandonada y completamente desubicada.

Ante los acontecimientos, la hija de Ortega Cano no dudó en criticar fuertemente la situación: "Estoy indignada con la vida, con la sociedad, con las malas personas, y llena de impotencia. Entiendo que haya necesidades, que la vida esté jodida, pero no entiendo que no haya humanidad ni sensibilidad, que no haya una capacidad de entender lo que está bien o está mal".

Desde ese momento, la influencer no se había vuelto a manifestar hasta entonces. Por ello, ha aprovechado su última aparición ante las cámaras en una fiesta en la capital para aclarar cómo se encuentra la abuela de su novio: "Está bien, está asustadilla, asimilándolo todo. Está viendo todo y se está dando cuenta de la realidad y no sabe cómo ha podido hacer eso porque ella es incapaz de irse con cualquiera".

Además, ha confesado preocupada que no saben realmente qué pudo pasar: "No sabemos si la drogaron con alguna sustancia que no deja rastro y te hace perder la memoria y la voluntad. Hay que tener cuidado con los ancianos porque son las personas más vulnerables, hay que cuidarles, son oro".