Gloria Camila y su novio, David, han vivido un susto tremendo. Según ha denunciado la actriz en redes sociales, tres individuos han secuestrado a la abuela de su chico, que tiene 85 años y se encontraba en Madrid unos días de visita.

"Debo contaros una cosa. Estoy indignada con la vida, con la sociedad, con las malas personas, y llena de impotencia", comenzó, muy seria, la hija de Ortega Cano. "Me hallo en el hospital y viene a consecuencia de una historia muy heavy que creo que debo contarla y hacerla viral. No es nada mío, pero sí de alguien de los míos", relató.

Según contó, la abuela de su novio, que vive en una aldea de Galicia, fue interceptada por tres hombres que la subieron a un coche a la fuerza, llevándola desde San Sebastián de los Reyes hasta Madrid. Allí le roban el teléfono móvil y le hacen ir a un banco para sacar 5.000 euros, obligándola a dárselos a ellos.

"Entiendo que haya necesidades, que la vida esté jodida, pero no entiendo que no haya humanidad ni sensibilidad, que no haya una capacidad de entender lo que está bien o está mal", continuó relatando en sus stories la influencer.

Después, los tres secuestradores la dejaron sola y totalmente desubicada, hasta que pidió un teléfono a una persona a la que se cruzó por la calle y pudo llamar a su hija, la suegra de Gloria Camila, y contarle el terrible suceso. "La hemos llevado al hospital, porque no sabíamos si le habían hecho algo o la habían drogado para que cediera", terminó de contar.