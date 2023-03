Gabriela Arrocet desvela en 'Supervivientes' que su padre tiene nueva novia: "Está superbién y no le guarda rencor a nadie"

Desde su llegada a Supervivientes, Gabriela Arrocet no ha parado de hablar. Uno de sus temas favoritos es la familia Campos, pues su padre, Edmundo Arrocet, fue pareja de María Teresa durante seis años.

La concursante ha expresado que guarda un bonito recuerdo de la presentadora. "Para ella tengo las mejores palabras. Sigue llamándome por mi cumple, con regalos para los niños… Si alguna vez ha hablado de mi papá mal, no lo sé. Solo me creo lo que dicen mi padre y María Teresa", asegura.

Sobre las hijas de la comunicadora, la chilena no comparte la misma opinión: "Lo que dicen las hijas y el chófer no me lo creo. Siempre han hablado cosas negativas, pero creo que los años más felices de María Teresa fueron cuando estuvo con mi papá, ella estaba feliz y enamorada".

De una relación, en la mayoría de las ocasiones, sale otra. Y es por ello que Gabriela ha aprovechado esta ronda de preguntas por parte de sus compañeros para desvelar que su padre tiene nueva pareja.

"Tiene nueva novia, está superbién y no le guarda rencor a nadie", confirma la presentadora. Aunque ella no ha ofrecido más detalles sobre el nuevo amor de Edmundo, fue Jorge Javier Vázquez quien le preguntó Benuá, el nieto del humorista, quien estaba en plató para defender a su madre.

"El nombre no lo sé. Me lo dijo hace dos días. Se conocieron en Londres", son los datos de más que conoce el joven acerca de la nueva relación sentimental de su abuelo.