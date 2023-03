Saturno transitará por piscis hasta 2026: así influirá este cambio en los signos del zodiaco

Acabamos de asistir a uno de los tránsitos planetarios más importantes de este año 2023, y es que a comienzos de marzo el poderoso planeta Saturno ha cambiado de signo, se encontraba en Acuario y ha pasado a transitar por Piscis, donde estará hasta 2026. Se trata, por lo tanto, de un cambio de coyuntura muy importante que no solo afectará a Piscis sino también a los once signos restantes de forma importante. En el mundo esotérico le llaman San Saturno porque nos es de gran ayuda para nuestra evolución espiritual.

Aries

Hasta ahora habéis tenido una racha especialmente favorable o expansiva, gracias sobre todo al tránsito de Júpiter por vuestro signo, sin embargo, lentamente a partir de ahora todo se podría volver un poco más difícil. Especialmente, ya a partir de mayo o junio en adelante, debéis tener más cuidado con los enemigos que atacan por la espalda, las traiciones o complots y todo lo que se mueve a vuestras espaldas. También tendréis que prestar un poco más de atención a la salud, que en algunos casos podría daros algún susto.

Tauro

En vuestro caso, este tránsito de Saturno va a confrontar vuestros sueños, ilusiones y esperanzas con la realidad. Puede que muchos de estos sueños se vengan abajo, que tengáis que enfrentaros a dolorosas decepciones o jarros de agua fría. Pero también Saturno os dará las armas necesarias para transformar en realidad los sueños, mediante gran capacidad de lucha, sacrificio y entrega. Puede que en estos tres años próximos tengáis algunas crisis o decepciones con los amigos, pero al final solo quedarán los de verdad.

Géminis

A partir de ahora se abre un periodo muy importante para vosotros en el ámbito de la vida profesional, material y social. Para muchos será el momento de las realizaciones, en muchos casos de sembrar, en otros de recoger el fruto. Posibilidades de elevación social, de realizar algún gran sueño o ambición mediante vuestro trabajo y sacrificio. En otros casos puede que os enfrentéis a algún fracaso porque el destino quiere deciros que no lleváis el camino adecuado y es el momento de cambiar, la hora de tomar decisiones.

Cáncer

Este tránsito de Saturno será un acontecimiento favorable para vosotros, os va a traer una notable ayuda espiritual y también os ayudará a que canalicéis bien vuestras energías para que todos vuestros esfuerzos den el fruto esperado, tanto en lo material como en la vida íntima. Saturno os impulsará a pensar y reflexionar, a ser más conscientes de la realidad, a encontrar respuestas y, en definitiva, a madurar. Muchas de estas experiencias las vais a vivir en los viajes que realicéis. Lograréis una mayor sabiduría sobre la vida.

Leo



Es probable que muchos de vosotros entréis en una crisis, ya sea en la vida material o en la sentimental, incluso en algunos casos una crisis espiritual o filosófica. Pero entrar en una crisis no es necesariamente malo, se trata de un momento de renovación, el final de una etapa vital pero para entrar poco a poco en otra diferente. Toda crisis viene seguida de un renacimiento. Sed prudentes con el dinero y los gastos, quizás surjan ajustes o dificultades inesperadas, tened prudencia con las inversiones y especulaciones en general.

Virgo

Aquí Saturno propiciará que entren en crisis muchas relaciones sentimentales, os traerá divorcios y separaciones, y también sucederá lo mismo en aquellas uniones o asociaciones que se relacionen con el trabajo…pero esto solo pasará con las que no funcionen, las parejas que ya estaban mal desde hacía tiempo, o las uniones de negocios que no os convienen. En el fondo el destino os traerá estas crisis para vuestro bien, para liberaros de algo o de alguien que no es bueno para vosotros. Riesgo de perder los juicios. Cuidado.

Libra



A vosotros Saturno os traerá una etapa de grades esfuerzos y concentración en el trabajo y las responsabilidades materiales y profesionales. Ahora es tiempo de sembrar para luego poder recoger más adelante. Grandes esfuerzos y sacrificios relacionados con el trabajo. Incluso en algunos casos, posibilidad de perder el trabajo o vivir algún fracaso profesional que sería el punto de partida de un cambio de rumbo o una transformación necesaria para vuestro destino. Es probable que paséis alguna época algo delicada en la salud.

Escorpio



Vosotros estaréis entre los más favorecidos por la influencia de este planeta, al que le acompaña una bien ganada fama de maléfico. Os dará la fuerza, voluntad y determinación que necesitáis para luchar por vuestros sueños e ilusiones más íntimas y para llevarlas a la realidad, aunque todo ello suponga importantes sacrificios. Puede que viváis algún desengaño amoroso, pero de ser así se deberá a que esa relación ya no iba bien, aunque vosotros creyerais que sí. Pero también Saturno puede traeros un amor profundo y real.

Sagitario

Saturno podría traeros problemas en el ámbito más íntimo de la vida, la familia, hogar, vida íntima, los padres. En muchos casos os traerá adversidades en alguno de estos ámbitos o incluso experiencias de soledad. Quizás tengáis que cuidar a alguno de vuestros padres enfermo o socorrerles de algún otro modo. En otros casos será el hogar el que os traiga preocupaciones y problemas, por una u otra razón podríais perderle o estar a punto de ello. Pero igualmente Saturno os fortalecerá y os hará madurar mucho en lo íntimo.

Capricornio

Saturno, que es además vuestro planeta regente, ocupará una posición algo más favorable a partir de ahora y os ayudará a recuperaros poco a poco de las grandes dificultades y crisis que habéis sufrido desde el comienzo de esta década. De todos modos, es probable que tengáis algunas dificultades con hermanos, primos u otros familiares, o en su caso también con vecinos o compañeros de trabajo. Vuestro entorno cercano podría traeros algunos problemas, pero eso os permitirá que veáis como son todos en realidad.

Acuario

Por mucho que los ocultistas le conozcan como San Saturno no se puede negar que es un alivio que este severo planeta haya abandonado vuestro signo después de dos años y medio. Se termina para vosotros un periodo de pruebas y adversidades que han afectado numerosos ámbitos de vuestra vida y a partir de ahora iniciaréis un ciclo más afortunado o fructífero a todos los niveles. Sin embargo, debéis tener cuidado con el dinero y los gastos, actuar con sensatez y sentido común en todo lo que se refiera al dinero y bienes.

Piscis

La astrología milenaria tenía a este planeta como el más maléfico de todos, y no se puede negar que podría crearos algunas dificultades a lo largo de estos dos años y medio en los que va a estar en vuestro signo. Pero también tiene mucho de positivo porque os volverá más realistas y os dará las armas necesarias para que luchéis llevar vuestros sueños y proyectos a la realidad, aunque para ello tengáis que afrontar algunos sacrificios. En definitiva, Saturno os va a hacer más duros y os ayudará a sacar lo mejor de vuestro interior.