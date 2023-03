Josie: "En 'Tu cara me suena' me ha tocado basura estilística de la buena"

Este viernes arranca en Antena 3 (22 h) la décima edición de Tu cara me suena, el talent show que convierte a los famosos en grandes estrellas de la música, para lo que tendrán que cantar, bailar e imitar, bajo la batuta del presentador, Manel Fuentes y la mirada crítica del jurado, Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

Alfred García, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Susi Caramelo, Anne Igartiburu y Josie son los conocidos que entran en liza. Hablamos con este último de lo duro que ha sido el concurso y a la vez, lo mucho que ha disfrutado y cómo le ha marcado.

¿Sabía que podía cantar como lo ha hecho en 'Tu cara me suena'?Yo no había cantado ni en la ducha. Mis padres nunca quisieron que hiciera teatro en el colegio, no me explotaron nada a eso. Antes del programa me fui a un profesor de canto para que me dijera si yo podía cantar o defender las grabaciones, porque lo que tiene este programa es que es muy intenso, si no tienes capacidad de defenderte con tu voz… Me habían dicho muchas veces si quería participar y siempre les dije que yo no muchas veces, que se habían equivocado de persona.

¿Ha sido difícil de compatibilizar con sus otros proyectos?Es agotador. Había días que salía de zapeando y me tenía que ir a cantar ya muy tarde y ni te funciona el cuerpo, porque es que al final es corporal, es algo físico, es como una flauta a la que tienes que dar aire y de ahí sale la música. No sabía que era tan agotador, Fíjate.

¿Qué hizo para superarlo?He tenido la ayuda de mi médico, he necesitado vitaminas porque si no, no podía. Es agotamiento físico y mental, sobre todo porque dormir después de una gala es complicado. Nunca me había enfrentado a un público... te suben en un ascensor y estás delante de 1.500 personas y luces y sonido... y luego no puedes dormir, es como si vienes de Pachá Ibiza. Ha sido una experiencia vital extrema, ya puedo escribir mis memorias (risas). Me he pedido un mes de vacaciones en Zapeando y es la primera vez que las pido.

Manel Fuentes interviene en la entrevista y pide que cuente "lo de la molécula"Cuando fui al médico antiedad le dije que tenía un problema, porque en Tu cara me suena el día de la gala entras a las 10 de la mañana, a las 15 y hasta las 20 horas no empieza la gala, como te toque salir el último a lo mejor cantas a las 23… así que le dije que necesitaba algo y me dio una molécula que la toman los deportistas, que no es dopaje, y me ha ayudado, porque me da un fulgor que no tienes, te funciona mejor el cerebro. Es legal, ¿eh? Lo puedo contar. Yo jamás he visto en la tele nada de drogas… no he sido el más listo para eso, no lo he visto ni en la tele, ni en la moda, que eso sí que es raro (risas).

¿Es más importante el nivel vocal o la actitud con la que sales a imitar?Lo que estamos aquí haciendo, por lo menos yo, que no soy cantante, es televisión. Es lo que he hecho durante 15 años y al final yo lo que sé hacer, entre comillas, es hacer televisión. Entonces, he aplicado otros mecanismos que ya tenía de esos 15 años haciendo tele: mi mejor energía e intentar que la gente se lo pase bien conmigo, además de verbalizar muy bien mis sentimientos porque ha habido momentos muy duros. He intentado que queden ahí también.

¿Y qué tal con las coreografías?Yo soy un pato y he tenido que aprender a bailar, y encima sales con bailarines profesionales y es un canteo verte bailar con otros, porque si no practicas queda un número cutre cómico. Muchas veces pensaba me voy a caer o me voy a chocar con ellos, porque se movían mucho.

¿Despertarán comentarios sus actuaciones?Yo no dejo indiferente a nadie, a mí o me amas o me odias, pero no soy un pan sin sal, no lo he sido nunca. Yo creo que eso al final es lo que me ha llevado a estar hoy aquí. Son 15 años de tele sin caerme de la parrilla ni un año y claro, es que al final o tienes eso o es que no puedes estar aquí.

¿Ha participado en los estilismos?No, yo lo que les ofrecía es si querían que yo les trajera un zapato determinado, por ejemplo. Pero no sabes lo qué es que tú te puedas dejar llevar en manos de ellos sin tener que aportar nada porque es gente que es increíble el vestuario que manejan ahí y también la caracterización. Le he dicho a Tinet que por favor les pido que pongan un salón de belleza de Tu cara me suena en Serrano 100 para que yo pueda ir ahí.

¿Es compatible con la moda?Ahora mismo la moda va por los derroteros de la caracterización. Se están tapando cejas a las modelos, las acristalan enteras con 30.000 cristales rojos para estar en un front Row... Al final hay mucha caracterización en la moda, entonces ¿por qué no hacer un salón de caracterización? Igual que hay peluquerías, ¿porque no te caracterizan para ir para fiestas? Yo creo que te hace mucho disfrutar de la vida y de ti mismo caracterizarte. Si no lo abren ellos, lo abriré yo.

Usted y Cristina Pedroche guardan uno de los secretos más esperados del año, el vestido de las campanadas, ¿Cómo lleva guardar el secreto de lo que ha pasado en 'Tu cara me suena'?Es que yo me he criado en los secretos. Me acuerdo de la primera vez que yo entré en Vogue, que me dijo la directora, entonces Yolanda Sacristán, que no podía contar nada. Allí hay seis portadas pegadas en la pared ya hechas. Cuando has trabajado mucho en revistas, donde todo está prefabricado no puedes hablar, porque todos son secretos. Yo toda la vida he vivido con secretos que he sabido guardar y ya está, y por eso estoy aquí.

¿Cómo ha sido el el proceso de caracterización y mirarse en el espejo y ver a una persona completamente diferente?A ver, es progresivo porque cada vez te van poniendo más elementos en la cara que te cambian el rostro y todo esto y tú te vas acostumbrando un poco. También te digo que yo lo he vivido de otra manera, para mí ha sido más fácil seguramente que para mucha gente a la que no te no le han hecho fechorías en la cara. Yo durante todos estos años me he hecho de todo, menos botox, que lo veo horrible. Me hecho muchas cosas y mucho tratamiento facial y claro, sé lo que es tener siete manos en en tu rostro, pero para muchos que no lo hayan vivido, lo de Tu cara me suena tiene que ser horrible porque en muy pocas horas es un cambio muy radical y hay caracterizaciones que son súper complicadas y que he tardado muchísimo en hacerlas.

Siendo una persona que vive de la imagen y de la moda, ¿le daba reparo convertirse en alguien poco estiloso?Pero es que ahí está la magia también de Tu cara me suena: que te pongan retos y que tú entres al trapo del pulsador, porque es que si vienes aquí para hacer todo el rato personajes que te suliveyan a ti y a exhibirte cuando no eres cantante, me parece horrible. Tú vienes aquí a jugar y a que la gente se lo pase bien con tus momentos de gloria, con tus momentos bajos, ganando, perdiendo, o sea, que haya un poco de todo. Lo bueno que ha tenido el pulsador es que me ha dado de todo, no solamente personajes con unos looks increíbles, también me ha dado basura estilística de la buena (risas).

¿Se habría vestido de Peppa Pig si le hubiera tocado?Sí me hubiera vestido de Peppa Pig, claro que sí, se viene a jugar. Además, hay un público infantil que sigue Tu cara me suena y también tenemos que entretenerlos. Este es un programa familiar y de de todas las edades y vienes aquí a jugar, no te vas a poner en plan tiquismiquis y a decir que no te disfrazás de no sé qué. Yo sí he dicho que sí a esto lo digo con todas las de la ley y ya está.

¿Era más difícil imitar o cantar?Depende del número. Hay voces muy complicadas o músicas con muchos giros. Y luego imitar... fíjate, yo creo que tampoco lo he hecho tan mal, si te digo la verdad.

Usted ha sido jurado y ahora ha sido juzgado, ¿le cambiará eso si tiene que valorar a otros en el futuro?Pues seguramente sí, yo creo que eso es una experiencia que te marca de por vida para un montón de temas. No es solo para cuando seas jurado, no, a la hora de disfrutar una performance tú ya la disfrutas de otra manera, porque lo que está pasando ahí es muy fuerte, es muy serio, lo que está dando ese artista es alucinante. Ahora sí que valoro y entiendo que muchos cantantes no estén bien físicamente o mentalmente, porque es tan duro lo que hacen que cuando actúan algo de ellos se queda ahí. La gente no siempre lo valora porque estamos acostumbrados a ir a conciertos todo el rato y a festivales. Ahora valoro mucho más la profesión de cantante y de artista.

¿Quién ha sido su apoyo en estos días agotadores?Teníamos un coach compartido de todo el equipo, que la verdad que me ha encantado estar con él, mi profesora de canto y luego los confidentes son internos, la directora y todo el equipo y ellos son tus confidentes, porque no puedes contar nada tampoco a otra gente. Y ellos son los mejores que puedes tener, te lo digo en serio, porque ellos están acostumbrados a saber lo que te está pasando por la cabeza.

¿Estaba de acuerdo con las valoraciones del jurado?Al final te lo pasas tan bien en las galas, es tan increíble, que eso está por encima incluso de las valoraciones, son noches que nunca más vas a vivir. Es verdad que es muy intenso, es como si te gustan las bodas y te invitan a 16 bodas con pre boda, post cena, recena post boda… es mucho.

¿Está de acuerdo con el ganador?Ha estado superreñido. Ha sido un elenco con tanto talento... no sabes lo que han hecho, vas a flipar.