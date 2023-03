El mal tiempo lleva al límite a los concursantes de 'Supervivientes 2023': "La edición más dura"

El pasado dos de febrero dio comienzo una nueva edición de Supervivientes. Sin embargo, el buen tiempo característico de temporadas anteriores, no está siendo su mejor aliado ahora. Tras más de dos semanas en Honduras, la lluvia y las tempestades han llevado al límite a los concursantes estos últimos días.

Lejos de mejorar, el mal tiempo ha empeorado la situación de los participantes, quienes se han estado enfrentando a las continuas noches de lluvia. Tanto es así, que los niveles de la marea han llegado a inundar el campamento los Royales y, de hecho, las olas casi alcanzan el fuego y sus objetos personales.

"Todo está empapado", comentaban los supervivientes. "El agua está llegando aquí. Vamos a flipar. La que viene por allí no es ni medio normal", expresó Jonan, otro concursante.

Ante la desesperación, los participantes lanzaban gritos de ayuda cuando se percataron de que el agua no dejaba de avanzar. "¿Qué más nos queda? Lluvia e inundados...", manifestó Alma Bollo. "Está siendo la peor noche de mi vida. Con frío, lluvia, los pies llenos de arena, la ropa mojada y, ahora, durmiendo bajo la lluvia", aseguró Raquel Arias.

Como han podido, los participantes se las han ingeniado para refugiarse y poder pasar la noche. "Durmiendo y lloviendo... No podemos taparnos porque entra el agua hasta la caseta", afirmó Sergio Garrido.

En la playa de lo Fatales la situación era similar. La intensa lluvia terminó por despertarles a mitad de la noche. "Todo el día lloviendo, parece que estoy en Cantabria otra vez. Al final no descansamos, no comemos... Esto es peor que no comer", expresó con disgusto Diego Pérez. "La edición más dura de Supervivientes", dijo a modo de broma Ginés Corregüela.