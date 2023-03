El grupo catalán Gertrudis anticipa su regreso discográfico con el sencillo 'M'agrada'

El noveno disco de estudio de Gertrudis llegará el próximo 12 de mayo y se titulará 'Abans que s'acabi el món' (Promo Arts Music). El grupo de La Garriga (Barcelona) lo ha anunciado este jueves coincidiendo con el lanzamiento de una de las canciones que formarán parte del álbum, 'M'agrada', en el que colaboran Macaco y David Ros.

La banda de rumba y música mestiza reaparece discográficamente hablando tras cuatro años, ya que su último álbum 'No em dona la gana' es del año 2019, antes de la pandemia. Con todo, el trío fundado en 2004 no ha dejado de estar activo desde su retorno en 2015 y, sin ir más lejos, el pasado verano realizaron una larga gira de conciertos y estrenaron la canción 'Amor XXL' con el dúo Bounce Twice.

La pandemia abrió un nuevo paréntesis discográfico que ahora cerrarán con la publicación de 'Abans que s'acabi el món'

Gertrudis son una de las bandas de la escena festiva del país con más trayectoria y este año cumple 23 años de carrera. Como avance de su noveno disco, el grupo publica este jueves 'M’agrada', una canción en la que se reconoce su sonido, pero que incorpora (nuevamente) elementos sonoros propios de la música urbana actual.

Además cuentan con la colaboración de Macaco, uno de los artistas de la escena mestiza más veteranos y con los que colaboran por primera vez. La canción también cuenta con la colaboración de David Ros, una de las voces de la escena emergente actual.

'Abans que s'acabi el món'

El nuevo disco saldrá el 12 de mayo. Estará compuesto de 10 canciones y por cuarta vez en la carrera de Gertrudis Roger Rodés es el productor.

Gertrudis hizo un parón entre 2011 y 2015, y aquel año decidieron volver de manera estable con la publicación de un recopilatorio que recogía sus mejores canciones, 'Quinze 15 XV'. En 2016 llegaría el disco 'Ara volo alt' (2016), y en 2019, 'No em dona la gana'. La pandemia abrió un nuevo paréntesis discográfico que ahora cerrarán con la publicación de 'Abans que s'acabi el món'.