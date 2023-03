Georgina Rodríguez, en 'El Hormiguero': "Me encantan mis hijos todo el día, pero los de los demás, no"

Georgina Rodríguez visitó este miércoles por primera vez El Hormiguero y lo hizo para presentar la segunda temporada de su reality, Soy Georgina, que se estrena el 24 de marzo en Netflix.

En esta temporada, los espectadores acompañarán a la influencer (con 47 millones de seguidores en Instagram) desde Jaca hasta los Grammys latinos, viviendo con ella el peor y el mejor momento de su vida. "Todo lo que imaginan los fans, lo verán en el reality", comentó.

“Todo lo que se imaginen, lo van a ver”, este viernes, @GeorginaGuez estrena en @Netflix_es la segunda temporada de su reality “Soy Georgina” #GeorginaEH pic.twitter.com/eWDd0NFFKP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 22, 2023

"La primera vez que me ofrecieron hacer el reality estábamos viviendo en Turín, me llamaron cuando estaba volviendo de dejar a los niños en el colegio", le contó la invitada a Pablo Motos.

"Me encantó la idea de hacer el documental, pero me quitó el sueño la decisión de hacerlo o no", recordó la influencer. "Para mi cumpleaños, Cristiano Ronaldo proyectó la primera temporada en un edificio de Dubai", añadió.

"El equipo ha sido muy flexible conmigo y al final es un reality, cada uno muestra aquello con lo que se siente más cómodo, además he contado en todo momento con el apoyo de mi pareja, amigos y familia", destacó Georgina.

En el reality se muestran muchas situaciones en la vida diaria de Georgina: "Soy muy joven, me encantan los niños y soy muy organizada, sobre todo al tener cinco hijos".

Eso sí, la invitada destacó que "me encantan mis hijos todo el día, pero los de los demás, no". Inmediatamente añadió: "Y mi sobrina también me gusta mucho".

"Tenemos la paciencia que Dios nos ha dado para estar con ellos y estoy muy orgullosa de su educación. ", concluyó la influencer.