Abrazos casposos

Miércoles. Llegamos al final de la esperpéntica moción de censura impulsada por VOX. La segunda en lo que va de legislatura.

En la primera moción de censura vimos a un líder del PP que mostró su distancia política con VOX. En cambio, en esta segunda, no hemos visto a ese PP. Por no ver no hemos visto ni al señor Feijóo. Y ha habido un cambio de voto: del ‘no’ de Casado a la abstención de Feijóo.

Una abstención que nos lleva a la siguiente lectura: El PP de Feijóo se acerca a Vox porque sabe que la ultraderecha es la única que le puede permitir llegar a Moncloa.

Así que cuando voten recuerden: la derecha de Feijóo y ultraderecha de Abascal se abrazan. Y ese es el abrazo al retroceso. El abrazo de la nostalgia por volver a un pasado al que la mayoría social no quiere volver. Porque la mayoría social quiere avanzar en políticas sociales y en la protección de los más vulnerables.

Los socialistas defendemos eso, un país donde no sólo el hijo del propietario de la fábrica pueda permitirse estudiar, sino que el hijo del trabajador de la fábrica también pueda formarse en igualdad de oportunidades.

La mayoría social busca el orgullo de país, el orgullo de tener un presidente reconocido en Europa que les represente, que defienda sus intereses y garantice la convivencia entre todos los españoles y en todos los territorios, como lo ha demostrado mejorando la convivencia en Cataluña.

Porque la Cataluña de hoy no es la de 2017. En la Cataluña de hoy prima la convivencia y ha menguado la crispación. Y eso ha sido gracias a la voluntad de diálogo de Pedro Sánchez y a la determinación de los socialistas catalanes, que de la mano de Salvador Illa luchamos cada día por una Cataluña mejor.

Llegué el lunes a Madrid con la sensación de que veníamos a perder el tiempo, pero vuelvo a mi tierra con más ganas que nunca de seguir trabajando. Porque ha quedado claro que hay dos modelos de país: El del progreso o el de la España casposa