Florence Oloo, Premio Harambee: "Quiero contribuir a que las africanas inicien el cambio socioeconómico en sus comunidades"

Como científica, Florence Oloo dedica su vida a hacer de la investigación un campo cada vez más ético. Como mujer, esta keniana se ha propuesto fomentar el empoderamiento de sus conciudadanas, especialmente las que viven en el ámbito rural. Y como científica y mujer, quiere contribuir a que las jóvenes se interesen cada vez más por dedicarse a la ciencia.

Todo ello la ha hecho merecedora del Premio a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana que la ONG Harambee concede anualmente y que está patrocinado por los Laboratorios René Furterer de Pierre Fabre. La entrega del galardón, que se celebró este miércoles en Madrid y que estuvo presidida por Teresa de Borbón dos Sicilias, ha coincidido en esta ocasión con el vigésimo aniversario de la entidad.

"Estoy muy orgullosa de ser africana y de tener la oportunidad de ayudar a mi país desde mi trabajo", señalaba Florence Oloo al recibir la distinción y antes de atender a 20minutos.

¿Está siendo complicado cambiar la mentalidad de poblaciones bastante machistas?Al comienzo no es fácil, los hombres son reticentes a que las mujeres participen en estas cosas. Pero acaban viendo que es beneficioso para toda la familia. Ellas además saben cómo ganarse a sus maridos poco a poco y van aprendiendo cómo enseñarles a entenderlas y a conversar. En muchos casos los matrimonios no tenían conversaciones y ahora empiezan a intercambiar puntos de vista. Es algo que se consigue poco a poco.

Usted fue la única chica de su clase en especializarse en Química cuando estudiaba el pregrado. ¿Fue un momento difícil?Sí, aunque eso fue hace mucho años [ríe]. Ahora no es el caso porque hay muchas mujeres que están haciendo ciencia. Entonces no fue fácil pero deseaba tanto estudiar Química que no me importaba lo que dijeran los demás. Sí tuve mucho apoyo de mi familia, sobre todo de mi padre.