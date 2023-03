Boris Johnson insiste en que no engañó al Parlamento sobre el 'partygate': "Les digo sinceramente que no mentí"

Boris Johnson mantiene su versión: no mintió al Parlamento británico sobre el partygate, el escándalo de las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia de Covid. "No mentí al Parlamento", sostuvo el ex primer ministro británico contundente al empezar su declaración ante el Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes. El objetivo es aclarar la implicación del antiguo líder conservador, en un proceso que además podría dejarle sin escaño. "Estoy aquí para decirles sinceramente que no mentí", repitió, aunque dice que asume "toda la responsabilidad" por lo ocurrido.

Más información en breve.