Laura Pausini y Paolo Carta se han casado: "Hechos dicho sí"

Dos años después de la fecha inicial para su boda, Laura Pausini y Paolo Carta se han dado finalmente el 'sí, quiero'. La pareja ha pasado por el altar e incluso han salido a la luz las primeras imágenes del feliz día, publicada por la propia artista italiana.

A través de las redes sociales, Laura ha compartido varias imágenes del enlace en las que se ve su vestido y sus alianzas, negras, y seguramente con gran significado para los novios. En su post publica en cuatro idiomas distintos (italiano, inglés, portugués y francés) que ya es una mujer casada. "Abbiamo detto "Sì" ❤️ Hemos dicho "Si" ❤️¡ We said "I do" ❤️ Disemmos "Sim" ❤️ Nous avons dit "Oui" ❤️", ha escrito.

La boda llega tras más de 18 años de relación entre los enamorados y una hija en común. Comenzaron a salir en 2005. La chispa surgió entre la artista y el productor y guitarrista después de un concierto en París, aunque su relación arrancó más adelante de forma algo tormentosa.

Paolo era un hombre separado y padre de familia numerosa junto a Rebeca Galli, lo que no convencía a Laura, que por sus convicciones religiosas no se atrevía a dar el paso de salir con él. "Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó en una entrevista.

Pasó un tiempo cuando, en Nueva York, su vida cambió. A raíz de una fiesta la pareja comenzó a salir y se enamoraron hasta la actualidad. Además, han forjado una relación de la que no se conocen rumores de infidelidades o crisis.

En febrero de 2013 vivieron el día más especial de sus vidas. Dieron la bienvenida a la pequeña Paola, a la que hace unas semanas felicitó la cantante con un tierno mensaje: "Mi amor, han pasado 10 años desde el día que te conocimos. 10 velas sopladas. 10 años llenos de luz. Si alguna vez tuve un sueño en mi vida, siempre fuiste tú y hoy lo celebramos como lo haremos por el resto de nuestras vidas juntos, orgullosos de ti y de ser tus padres".