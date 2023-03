La historia de amor de Laura Pausini y Paolo Carta: 18 años de noviazgo, un comienzo difícil y una hija en común

Dos años después de la fecha inicial para su boda, Il Corriere della Sera ha asegurado que Laura Pausini y Paolo Carta pasarán por fin por el altar este 2023. La pareja se vio obligada a posponer su gran día por la pandemia del coronavirus, que hizo saltar por los aires todos sus planes.

El citado medio ha afirmado que sus datos han aparecido en el sitio web de la Municipalidad de Roma: "Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos".

Esta boda, de la que no se conocen detalles, llega tras más de 18 años de relación entre los enamorados y una hija en común. Comenzaron a salir en 2005. La chispa surgió entre la artista y el productor y guitarrista después de un concierto en París, aunque su relación arrancó más adelante de forma algo tormentosa.

Paolo era un hombre separado y padre de familia numerosa junto a Rebeca Galli, lo que no convencía a Laura, que por sus convicciones religiosas no se atrevía a dar el paso de salir con él. "Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó en una entrevista.

Pasó un tiempo cuando, en Nueva York, su vida cambió. A raíz de una fiesta la pareja comenzó a salir y se enamoraron hasta la actualidad. Además, han forjado una relación de la que no se conocen rumores de infidelidades o crisis.

En febrero de 2013 vivieron el día más especial de sus vidas. Dieron la bienvenida a la pequeña Paola, a la que hace unas semanas felicitó la cantante con un tierno mensaje: "Mi amor, han pasado 10 años desde el día que te conocimos. 10 velas sopladas. 10 años llenos de luz. Si alguna vez tuve un sueño en mi vida, siempre fuiste tú y hoy lo celebramos como lo haremos por el resto de nuestras vidas juntos, orgullosos de ti y de ser tus padres".